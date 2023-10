Cabildo pone a Arce entre la presión de las organizaciones y de los evistas

Tras el cabildo de El Alto, el gobierno de Luis Arce se encuentra bajo el fuego cruzado de las organizaciones sociales aliadas y del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los primeros buscarán definir cómo se debe gobernar y los segundos intentarán trabar la gestión mediante el boicot en el Legislativo oponiéndose a la aprobación de leyes, sostuvieron analistas y legisladores.

Al menos 10 mandatos emanados del cabildo del martes ponen contra las cuerdas al presidente Arce.

De acuerdo con la politóloga Patricia Velasco Burgos, el encuentro de El Alto en que el presidente no estuvo en la tarima y se limitó a hablar al recibir el documento es una muestra de que las organizaciones sociales buscan ser las protagonistas del gobierno y definir cómo se debe llevar adelante la administración.

“Basta con revisar de forma detallada los mandatos y encontramos aspectos peligrosos, como definir ministros, conformar un gabinete social, exigir reparar el daño a las familias que han ofrendado sus vidas en defensa de la democracia y otros”, explicó Velasco. También indicó que estos aspectos comprometen a la administración de Arce, quien dijo que cumpliría los mandatos.

La analista agregó que la administración ya enfrenta trabas en el Legislativo, porque el ala radical utiliza a la oposición para vetar normas.

Sin embargo, la oposición, funcional al masismo radical, señalaron que no aprobaron los proyectos porque atentan contra la población.

Enemigo visible

El economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Lucio Gonzáles Alanes, manifestó que las diferencias entre arcistas y evistas se profundizan, por lo que se prevé un difícil resto de gestión. Dijo que la ambición de poder de Evo Morales entorpecerá la administración con denuncias y otros, como ocurre actualmente.

“La división está claramente sellada y marcada con los calificativos y epítetos que se lanzan entre Arce y Morales. Las denuncias van a continuar por ambos lados, pero los radicales no dejarán gobernar y tampoco que los renovadores se hagan del partido. Se vienen tiempos difíciles”, señaló.

Oclocracia

La senadora de Creemos, Centa Rek, advirtió del peligro en que se encuentra la democracia si el presidente decide aplicar el mandato político de 19 puntos, porque esto lo llevará a ser rehén político de las oclocracias (las decisiones no las toma el pueblo, sino la muchedumbre y las organizaciones sociales).

“No fue un cabildo, un cabildo habla de temas que son estructurales (...), por lo tanto, no debemos mal usar el término. Fue un mitin, en este mitin que hicieron hubo varias situaciones muy graves y críticas para nuestro país, pero en términos generales puedo decirles que lo que hizo Arce fue generar una situación de ser secuestrado por las organizaciones sociales”, advirtió Rek.

Disputa atenta contra el pueblo

La oposición observó aspectos negativos de la división en el MAS y el cabildo. Dijo que este ha ahondado el conflicto entre las alas “evista” y “arcista”, pero también generará efectos para el país.

“Mientras no hay dólar, no hay agua, no hay seguridad en nuestro país, tenemos a una casa que se está derrumbando y los adultos están peleando por un juguete, eso es lo que yo veo”, dijo el excandidato presidencial Samuel Doria Medina.

Algunos de los mandatos que debe cumplir Arce

De los 19 mandatos aprobados en el cabildo de El Alto, por lo menos 10 comprometen al gobernante. Entre ellos están los siguientes: “Consolidar a las organizaciones sindicales y sociales de Bolivia como la dirección conjunta de nuestro instrumento político”.

“Conformar una comisión política para la elaboración de una tesis política que defina en consenso el horizonte político de nuestra patria Bolivia, incluyendo una agenda de gobierno del vivir bien hacia el Bicentenario”.

“Reparar todos los daños ocasionados a las familias bolivianas que han ofrendado sus vidas en defensa de la democracia. Conformar un gabinete social con participación activa de las organizaciones sindicales, sociales del pueblo boliviano en la gestión pública de nuestro Gobierno”.

“Evaluar y ajustar el gabinete ministerial, viceministerios y otras dependencias del Estado”.

“Profundizar la integración de las organizaciones económicas comunitarias y el modelo de industrialización con sustitución de importaciones en armonía y equilibrio con la Madre Tierra”.