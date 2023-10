Cinco regiones registran lluvias, advierten que no es suficiente para la recarga de reservas de agua

En las últimas horas se registraron precipitaciones pluviales en Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, Tarija y La Paz, además de El Alto y Viacha, en medio de la crisis hídrica que azota al país. Sin embargo, autoridades advirtieron que no son suficientes para la recarga de los embalses de agua.



La noche del miércoles y parte de la madrugada de este jueves, en Potosí se registró una copiosa lluvia luego de una dura sequía y emergencia por falta de agua potable que enfrenta esa región. Sin embargo, la jefa de Comunicación de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS), Ana Luisa Huanca, dijo que no es suficiente para llenar los embalses de agua.



"La lluvia de ayer por la noche y esta madrugada ha tenido un impacto ínfimo en la recarga de nuestras lagunas, necesitaríamos entre cuatro o cinco lluvias con las mismas características de ayer para que tengamos un incremento en los embalses", explicó la funcionaria.



A la vez, indicó que estas precipitaciones permitieron el remojo de la tierra de las lagunas que están completamente secas, con las próximas lluvias se prevé la captación del recurso y, de esa manera, distribuir agua potable a través de las redes de AAPOS.



Desde el mediodía, aproximadamente, llovió en la sede de gobierno y se prolongo por algunas horas, hecho que alegró a la población. En El Alto la precipitación fue más intensa que dejó anegadas varias avenidas y calles, mientras que en el municipio de Viacha granizó.



Sin embargo, el secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma, dijo que aún no se ingresó a la época de lluvia y que se deben tomar con calma estas precipitaciones.



"Está confirmado que habrá el fenómeno de 'El Niño' en este periodo, lo que hace más difícil comprender el comportamiento de las lluvias que serán cortas. Entonces, todavía es apresurado hablar de la época de lluvias que estimamos iniciará al final de la primera quincena de noviembre", aseguró Palma.



Entre tanto, en la urbe alteña la lluvia cayó con mayor intensidad y ocasionó que varias avenidas y calles se inunden, debido a que las bocas de tormenta estaban tapadas por basura y otros desechos.



Al respecto, el secretario Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos, Gabriel Pari, indico que se necesita que llueva al menos 48 horas para que las represas incrementen su capacidad.



"El último reporte que tenemos de EPSAS es que el Tuni Condoriri está al 47%, Milluni al 16% y Janko Cota al 86%. Con las primeras lluvias llegan del suelo a la capacidad de campo y luego a saturación, posteriormente puede escurrir para llenar el embalse. Por los menos tendría que llover 48 horas para que las represas estén en su capacidad", explicó el funcionario.En Chuquisaca también se registró un intenso aguacero que cayó el martes, generó alivio y alegría en pobladores de alrededor de una decena de municipios. En Sucre se registró un incremento en el nivel del caudal de Ravelo. Villa Serrano, Padilla, Tomina, Alcalá, Tarvita, Azurduy, Icla, Monteagudo, además de la capital, Sucre, registraron precipitaciones pluviales, según reportes de medios de comunicación rurales.



De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Tarija, se presentó una precipitación la noche del miércoles, permitió el incremento del caudal de los ríos Pilcomayo, San Juan del Oro y otros.



Las afectaciones



El Viceministerio de Defensa Civil informó que la sequía afectó a 156 municipios, 4.519 comunidades, 156 municipios y existen más 210.000 familias damnificadas. El plan denominado "agua para la vida, agua para la producción" pretende distribuir el líquido en cisternas para el consumo humano y animal, además de abrir pozos.