Ministra de la Presidencia señala a Evo Morales como la principal oposición del Gobierno

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, se convirtió en la "principal oposición" al gobierno de Luis Arce, por su permanente y sistemático ataque.



"En los hechos se ha convertido en la principal oposición a nuestro Gobierno. Y eso es lo que duele", afirmó la ministra en declaraciones a La Razón.



Manifestó que no es comprensible, si es por la candidatura a la presidencia o por otra razón, que el exmandatario llegue a "desvalorizar" no solo al presidente Arce, sino a muchos otros "compañeros" que trabajaron de forma desinteresada por el MAS.



"Ahora que diga es un simple cajero, siempre fue un neoliberal. 'Ahora me doy cuenta que trabajaba en el BCB'. Es aliado de la derecha, es un corrupto, vinculado al narcotráfico, un ataque a su familia, a él (Arce)", lamentó Prada.



El exmandatario -el pasado 22 de septiembre- dijo que "En el gabinete, Lucho era conocido como cajero, no como ideólogo (...) Si hubiera sido ideólogo en tres años hubiera levantado la economía de Bolivia.



Recientemente, acusó a Arce de ser cómplice del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, porque cuando presuntamente se sacó dinero del Banco Central de Bolivia, en 2003, el jefe de Estado era funcionario el ente emisor.



Añadió que "nunca lo esperé, nunca esperé que sea Evo a quien nosotros tengamos al frente criticándonos, atacándonos, atacándonos más que la oposición".



Comentó que con este escenario la derecha fascista debe estar aplaudiendo a la espera de que el MAS se destruya internamente.