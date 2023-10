Copa amenaza con movilización y Montenegro afirma que se tiene todo octubre para aprobar el PGE 2024

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa manifesto su preocupacion porque hasta el momento,el Ejecutivo Nacional no hizo llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2024 y el ministros de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro le responde que se tiene hasta octubre para aprobar la normativa

"En esta semana estamos en emergencia, el lunes tendremos reunión con la Asamblea de la Alteñidad, sin no van a aprobarlo en esta semana, vamos a tener que inciar con las movilizaciones. Espero estar equivocada, espero que de una vez se envie el reformulado al Concejo Municipal para continuar con las obras zonales", afirmó.

En respuesta, la autoridad de Economía y Finanzas informó que el Órgano Ejecutivo afina el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 para su posterior entrega al Legislativo Plurinacional para su revisión y aprobación.

"Estamos afinando las últimas variables importantes para ser consideradas por nuestro Presidente y enviar este proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos (todo) octubre para hacerlo", aclaró.

La primera autoridad de El Alto, infrmò que de no aprobarse al proyecto de ley se podrían suspender la reprogramación de obras distritales, "no pueden estar obstaculizando la gestión del presidente Luis Arce desde la Asamblea Legislativa,yo creo que fueron elegidos para trabajar, esa plata no es de ellos es de todos", remarcó.

En el PGE 2023 se proyectó un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,86%, una inflación anual en torno a 3,57% y un déficit fiscal de -7,49%. También se estimó un precio promedio del petróleo de $us 71,9 por barril de crudo.

Según el Gobierno, el PGE tiene el objetivo de garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas, profundizar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, fortalecer el aparato productivo, entre otros.