"Empieza la guerra sucia", dice Andrónico y niega que tenga "cuota de poder" en el Gobierno

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente del Senado, Andrónico Rodríguez negó este viernes que tenga "cuota de poder" en el Gobierno y tildó de "guerra sucia" las acusaciones en su contra.



"En las últimas semanas y días, han estado saliendo audios y acusaciones totalmente falsas, empieza lo peor de la política que es la guerra sucia. Estos últimos días, un concejal me acusa de que yo tengo acomodado directores y viceministros en el Órgano Ejecutivo que es totalmente falso", indicó.



Las declaraciones del presidente del Senado surgen después de las críticas del concejal "arcista" de Cochabamba, Joel Flores, quien acusó a Andrónico de tener gente acomodada en el Ejecutivo.



"Yo emplazo algunos dirigentes y autoridades que dicen que yo no ataco al Ejecutivo es porque yo tengo directores y viceministros, que serían mi cuota de poder para que yo no diga nada, totalmente falso, si es verdad aquello, emplazo a qué digan, incluso el Ejecutivo si tengo cuota de poder", señaló.



Al ser consultado sobre la circulación de algunos audios donde aparentemente, Andrónico habla de perjudicar la gestión de Luis Arce, el senador se negó responder las preguntas de los periodistas y agregó que ese tipo de acciones es una guerra sucia.



"Las grabaciones ilegales, acusaciones, distorsiones, especulaciones, montajes es parte de la guerra sucia. Personalmente, no voy a caer en la forma más baja de hacer política, que es la guerra sucia. Yo exhorto, me dirijo a los actores políticos y a los medios de comunicación, dignifiquemos la política, elevemos el debate de ideas, de propuestas", argumentó.



El diputado Rolando Cuellar, señaló que el audio que se difundió en las redes sociales, presuntamente de Andrónico, demuestra que en el Trópico se gesta un supuesto "plan negro" contra Luis Arce.