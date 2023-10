Caso estudiantes intoxicadas: Arias afirma que la Alcaldía solo usa biorat para desinfección y denuncia intentos de "politiquería"

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó este sábado que la Alcaldía de La Paz solo usa biorat para desinfectar espacios públicos, como plazas, parques, unidades educativas, mercados, entre otros, y no así organofosforados, y denunció que circulan versiones que pretenden hacer politiquería y utilizar la "justicia como arma política".

"Nosotros usamos biorat y hemos puesto en diferentes instituciones de la Alcaldía biorat. ¿Dígame si alguien se ha infectado? Así estuviera vencido, cosa que habrá que comprobar, el biorat solo tiene un vector y está dirigido a las ratas y no sé qué pretenden con estos allanamientos (la Fiscalía a la Unidad de Salud Integral de Animales y Zoonosis); primero dijeron que eran organofosforados y ahora se van con el biorat", dijo el burgomaestre..

El viernes 20 de octubre de 2023, personal de la Fiscalía de La Paz allanó la Unidad de Salud Integral de Animales y Zoonosis de Mallasa, como parte de las investigaciones por el caso de las 19 estudiantes intoxicadas en esa zona.

La Fiscalía secuestró 12 baldes, ocho vacíos y cuatro con raticida (Biorat) en los que habrían verificado que estaban, presuntamente, sobrepuestas las fechas de elaboración, se colectó estos indicios con el objetivo de realizar pericias toxicológicas y de verificación.

"El biorat tiene un solo objetivo, hasta una paloma que lo come no se muere porque está dirigido a las ratas", aseguró el burgomaestre y recordó que la comuna paceña utiliza biorat para desinfectar espacios públicos y no así organofosforados.

El alcalde Arias denunció que con el allanamiento de la Fiscalía de La Paz a Zoonosis se hace persecución política. "Quieren hacer historia sobre un tema que se debería haber solucionado hace tiempo, no les importa las niñas, no les importa donde pasan clases, lo único que quieren es sentar precedente para hacer persecución, persecución política y nada más".

La tarde del 17 de agosto, estudiantes de una unidad educativa, contigua al edificio de la Subalcaldía de Mallasa, participaban de una hora cívica por el Día de la Bandera, después participar de un desfile, 19 mujeres, entre niñas y jóvenes, resultaron intoxicadas con alguna sustancia hasta ahora desconocida. Una de ellas falleció días después.

Arias informó que 56 días antes el establecimiento educativo fue desinfectado con biorat, pero ahora se quiere hacer creer que la efectividad del biológico cobró fuerza ese 17 de agosto y afectó a 19 estudiantes.

"Cuál es la razón, van y allanan, quieren precintar y es todo un show, no les importa la niña muerta ni las niñas afectadas. ¿Cómo es posible que en un solo día 19 personas afectadas? El lugar se había desinfectado 56 días antes. ¿Por qué no ocurrió al día siguiente? Y eso es lo que deberían estar investigando, en vez de seguir inventando historias y lo único que hacen es generar más zozobra y demostrar una vez más que no les importa la vida de las personas, sino lo que les importa es la cuestión política y utilizar la justicia como arma política", cuestionó.

El alcalde de La Paz recordó que el último día de agosto se trasladó con periodistas al exrelleno sanitario de Mallasa y entonces constató que los gases que emanan no son dañinos a las personas y que el lugar está cerrado hace 17 años.

"No hay contaminación de aire por el exrelleno sanitario, no hay contaminación por nuestro depósito (ubicado al lado de la unidad educativa), pero siguen buscando, no les importa la niña y lo que quieren es hacer es politiquería y persecución política", protestó Arias.