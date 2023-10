Evo: A veces me da pena el Lucho por las huevadas que hace

El expresidente del Estado y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que le da pena el primer mandatario, Luis Arce, “por las huevadas que hace” en referencia al cabildo que tenía que respaldar al actual gobierno, pero terminó exigiendo una reestructuración del gabinete ministerial.

“Todo el mundo sabe que el Gobierno organizó y financió el cabildo. En vez que exista una nueva tesis política, una nueva constitución política, una agenda post bicentenario, más bien le dan un pliego para Lucho. He visto su carita del Lucho cuando ya estaba leyendo el pliego... A veces me da pena el Lucho (...) por las huevadas que hace, por las tonterías que hace, me da pena”, dijo Morales esta mañana en su programa dominical.

El exjefe de Estado minimizó la convocatoria del cabildo “arcista”, que se desarrolló el martes pasado en la ciudad de El Alto, en respaldo al Gobierno y en rechazo al último congreso del MAS. Dijo que esa concentración fue financiada por el propio Gobierno para recibir el apoyo, pero, al contrario, recibió críticas indirectas a su gestión y por eso el pliego exigió una serie de cambios en la administración nacional.

“Él financia el cabildo para que los movimientos sociales le pidan cambio de sus ministros, cambio de sus viceministros, que hay corrupción, que hay burocracia, que le digan eso en su cara a Lucho y David... Dicen que no hay titulación de tierras, no hay justicia, aplazado el ministro de Justicia. Si leemos los 19 puntos, está orientado también al cuoteo, eso me preocupa”, sostuvo el exmandatario.

Además, rechazó que el cabildo haya concentrado un millón de personas, como aseguró el Gobierno; al contrario, dijo que no superó ni los 50.000 asistentes.