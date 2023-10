Morales dice sentir pena por Lucho por las "tonterías que hace"; financia un cabildo y le sale un pliego en contra

El jefe del MAS Evo Morales dijo este domingo sentir pena por el presidente Luis Arce por "las huevadas de hace" al financiar el cabildo de El Alto para recibir un pliego en contra de su gabinete denunciando corrupción, burocracia, escaza titulación de tierras y falta de justicia.

Morales reiteró que el "Gran Cabildo de El Alto" fue un rotundo fracaso porque no logró reunir al millón de personas sino a 45 mil a decir de algunas publicaciones en redes sociales que fueron mostradas por el exmandatario.

"El gobierno financió el cabildo para que en vez que haya una nueva tesis política, una nueva Constitución Política, una agenda post Bicentenario, más bien salga un pliego para el Lucho. Ya he visto su carita del Lucho cuando estaban leyendo el pliego. A veces ya me da pena del Lucho, no solo reacciono contra el Lucho por las huevadas que hace, perdonen, las tonterías que hace, sino me da pena", afirmó en su programa dominical.

Luego agregó: "...él financia al cabildo para que el movimiento social pida cambio de sus ministros, cambio de sus viceministros, que hay corrupción en el gobierno, que hay burocracia, que lo digan en cabildo al Lucho en su cara y al David, eso es el Manifiesto. Dicen que no hay titulación de tierras, no hay justicia, aplazan al ministro de Justicia", comentó.

Morales también utilizó una publicación de prensa donde, supuestamente, el vicepresidente David Choquehuanca recordó el pedido del cabildo sobre el cambio de ministros y, según el jefe del MAS, esto da entender que el pliego salió de Choquehuanca para cuotearse el gabinete.

Afirmó que el cabildo se organizó en base a prebendas, con algunos dirigentes sobornados, alcaldes chantajeados, funcionarios públicos obligados de asistir bajo sanción.

"Es un rotundo fracaso con semejante aparato, solo quiero pedir que rindan cuentas, cuánta plata gastaron el ministro de Defensa y de Culturas que pagaron a transportistas que llevaron tres personas a la ciudad de El Alto", acotó a tiempo de asegurar que el alcalde Manfred Reyes Villa también financió con 30 buses para el traslado de gente hacia la ciudad de El Alto.

Reiteró que el cabildo no puede anular el congreso de Lauca Ñ porque, primero, en los Estatutos no está previsto que un cabildo anule un congreso y, segundo, porque los que pidieron anular no son militantes del MAS.

Espera que el Tribunal Supremo Electoral haga conocer su informe positivo sobre Lauca Ñ, dado que ha cumplido con todos los requisitos legales para su convocatoria y organización.