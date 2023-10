Fiscalía rechaza denuncia contra el diputado Jáuregui por acoso sexual

La fiscalía de La Paz rechazó otro caso que vincula a un legislador arcista. Se trata de la denuncia por el delito de acoso sexual contra el diputado Juan José Jáuregui, este acusa a la senadora Patricia Arce de coordinar el caso.

"Se ha cerrado la causa", declaró Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, este jueves, en relación a la denuncia de acoso sexual. Señaló que tiene todo el tiempo para analizar si presentará una demanda por el delito de "organización criminal" contra los denunciantes.

El mes de agosto, el abogado Lurwing Ledezma, en representación de Stephanie B. G., dijo que los delitos eran aún más graves y reveló audios en los que se escuchaba, supuestamente, al diputado solicitando los servicios sexuales de una menor de 16 años para hacer un trío, además de regatear el precio por una hora.

Según la denuncia ante la fiscalía, "De la relación fáctica de los hechos se puede advertir que el accionar del denunciado se subsume en los delitos de abuso sexual, beneficios en razón del cargo", decía el documento.

El diputado no quiso detallar si es que, en la etapa preliminar de la investigación, la fiscalía realizó o no los peritajes para determinar si es que era o no su voz en los audios en los que supuestamente conversa con la denunciante de acoso.

Acusó al abogado de tener varias acusaciones y procesos con al menos siete delitos, desde estafa hasta uso de instrumento falsificado. En relación a Stephanie B. G. dijo que se "hace pasar por víctima", pero que según un reporte del Ministerio Público tiene dos denuncias de "proxenetismo y trata de personas", el primero con condena.

El diputado de la línea arcista también identificó a la senadora Patricia Arce de la facción evista de estar detrás de las acusaciones en su contra. Mostró conversaciones en el chat de WhatsApp entre ella y el abogado Lurwing, sobre los detalles del caso.

"Tenemos chat que nos hicieron llegar desde Cochabamba de la senadora Arce con el abogado", por el tipo de conversación "se denota que hay una relación de afecto", afirmó. Jáuregui dió lectura a parte de las conversaciones, por ejemplo la senadora le dice al abogado "hola, papito", o también "mi vida", entre otros.

Dijo que el caso tiene móviles políticos, pero también económicos, en especial porque en la comisión que preside se definen el proceso de eleccioones judiciales.