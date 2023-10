Manfred confirma que Evo le pidió su apoyo para ser Presidente el 2002: "Le dije que no y empezó su odio a muerte"

El actual alcalde de Cochabamba, Manfred reyes Villa, confirmó este jueves que tras las elecciones del 2002, Evo Morales le solicitó una reunión - junto a sus equipos de confianza- para pedirle que le brinde su apoyo en el Congreso y así pueda llegar a ser Presidente del Estado.

"Claro que ha habido la reunión (...) la reunión para que los votos de NFR vayan a apoyar a Evo Morales", afirmó Manfred entrevistado por el programa Fama, Poder y Ganas.

En las elecciones generales del 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR obtuvo el 22,46% de los votos, en segundo lugar quedó Morales del MAS con el 20,94% y en tercer lugar Manfred Reyes Villa de NFR con el 20,91%.

Según señalaba la Constitución en ese año, si ningún candidato lograba la mayoría absoluta no había segunda vuelta y era el nuevo Congreso el que definía a la nueva autoridad entre los más votados.

Reyes Villa, en ese sentido, afirmó que Morales pidió que los asambleístas de NFR le den su apoyo para hacerse con la presidencia, pero señaló que el actual líder del MAS no tenía ningún plan de Gobierno.

"Yo le dije '¿qué vas a hacer gobernando?, ¿cuál va a hacer tu plan de Gobierno?, porque nadie conoce' (y respondió) 'vamos a ver, arreglar en el camino' como siempre dice él", relató Manfred.

Y añadió: "Ahí yo dije que será un Gobierno irresponsable, preferible no nos metemos (...) Le hice entender que estaba desesperado por los votos, que no era posible apoyarlo porque no sabían que iba a hacer por el país y no nos equivocamos".

Para Manfred, fue ese rechazo el que originó el "odio a muerte" que Morales, dijo, le tiene.

"Desde ese día la bronca de Evo Morales hacia mi persona, un odio a muerte", señaló y lamentó que el líder del MAS no recuerde los "20 mil favores" que se le hizo cuando era Alcalde de Cochabamba.

Ayer, el vocero presidencial, Jorge Richter, había revelado que hubo tal reunión el 2002, como respuesta a los ataques que lanzó Morales en su contra el fin de semana.