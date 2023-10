Transporte pesado internacional se declara en emergencia por falta de diésel en surtidores

La dirigencia del transporte pesado internacional se declaró en emergencia por la falta de diésel en las estaciones de venta del combustible y anunció que si el Gobierno no soluciona la demanda, iniciarán el bloqueo de carreteras en el país. Por su lado, el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, garantizó el abastecimiento y producción del producto.



"Los secretarios de las federaciones y sindicatos salimos en inspección a los surtidores de varias ciudades y vimos largas filas de camiones para comprar diésel y gasolina, hay cualquier cantidad de vehículos, parece que el Gobierno no está facturando, es decir no está comprando", declaró el representante del representante del transporte pesado, Pedro Quispe.



Denunció que por similar situación pasan sus compañeros que se encuentran en otros países; en Paraguay son 400 vehículos, 600 en Argentina, en Puerto Ilo (Perú) son 400, los transportistas estarían esperando más de 20 días por el combustible. "Que el Gobierno explique porque no hay diésel, sin diésel no hay movimiento económico, la zafra va a parar", alertó.



Al mediodía este sábado, la dirigencia de la Cámara de Transporte de La Paz se reunió y determinaron dar plazo al Gobierno para que soluciones el abastecimiento de diésel, además que responda al problema suscitado con Perú, sobre observaciones a la calidad del producto, caso contrario el martes iniciarán movilizaciones, como el bloqueo de carreteras.



"Hemos determinado declarar la emergencia nacional por las nuevas exigencias que impuso el gobierno peruano y saber qué medidas va a adoptar el gobierno nacional, además denunciamos la falta de diésel en los surtidores, así lo demuestran las largas filas en todos los surtidores de La Paz y El Alto", indicó un dirigente.



Al respecto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que las filas en los surtidores se deben a los rumores que hacen correr y "eso genera que aumente la demanda. Está garantizado el abastecimiento del combustible, la calidad y los precios, que son subvencionados".



Sobre la calidad del combustible, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, aseguró que la producción e importación de combustibles en Bolivia cumple con condiciones internacionales de calidad que determinan un carácter competitivo.



"Es importante mencionar que en el Estado boliviano se ha generado dos condiciones importantes, la primera es la modificación al Decreto 1499 que deriva en un combustible amigable con el medio ambiente, esto quiere decir que las características de nuestros combustibles, que se comercializan y se importan, cumplen con condiciones internacionales de calidad", aseguró.



Aclaró que la importación de diésel para el Estado boliviano cumple con aspectos importantes, como el certificado de importación con un orden de 10 ppm desde Perú, de Chile con 12 ppm y de Paraguay con 5 ppm.