Denuncian boicot de radicales del MAS y opositores en la aprobación de leyes

Desde diciembre del pasado año, el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional obstaculizó, en cierta medida, las tareas que debería y debe realizar el Órgano Ejecutivo al frenar proyectos de ley considerados urgentes, sobre todo, los de orden económico.

Esta actitud se debió, particularmente, a la división interna que aqueja al Movimiento Al Socialismo (MAS), que ya no expresa la unidad monolítica de anteriores gestiones, manifestaron legisladores y analistas.

De manera coincidente, indicaron que las trabas o boicot que afecta desde el Legislativo al Ejecutivo es porque el Movimiento Al Socialismo no tiene la unidad “monolítica” de anteriores años, lo que sin duda incide en el trabajo del primer Órgano del Estado.

“El principal elemento y problema para el Ejecutivo es su propia organización política, la división que tiene dentro del Movimiento Al Socialismo que no le permite actuar como actuaban antes con una directriz presidencial que era asumida por el Legislativo, en ese escenario”, dijo el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas.

El senador por CC Rodrigo Paz Pereira lamentó que las peleas internas del masismo perjudiquen el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y, por lo tanto, a la población.

“Por estas peleas internas, estas pugnas, no podemos aprobar contratos y leyes que requiere la ciudadanía”, señaló.

Boicot desde los radicales



Tal impresión es compartida por analistas que indicaron que las trabas o boicot, como sostiene el Gobierno, se deben a la actitud que asume el evismo, acompañado por algunos opositores que no permiten que se aprueben proyectos normativos que deben ser considerados, en las diferentes instancias legislativas.

“La correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Plurinacional manifiesta claramente los intereses personales no solamente del Movimiento Al Socialismo (sean luchistas o evistas), sino también de la oposición. Ambos van mostrando sus intereses ya no en calidad de partido, además Comunidad Ciudadana ya está hecho trizas, lo mismo ocurre con Creemos ya no a la línea política, porque ideológica nunca lo han tenido”, manifestó el economista y exdirigente sindical Lucio Gonzáles Alanes.

En ese sentido, sostuvo que las diferencias e intereses de los bloques que surgieron en el Legislativo impiden que los proyectos de ley se aprueben fácilmente, lo que afecta de manera directa en la tarea del Ejecutivo.

A su vez, la politóloga Patricia Velasco Burgos manifestó que la Asamblea Legislativa no trabajó con una agenda definida, lo que significó que no se realice un trabajo de legislación adecuado.

“Al no tener prioridades, los proyectos de ley se quedan estancados en las comisiones, no solo por no considerar el documento, sino porque, debido a las diferencias entre los legisladores de los bloques políticos, es vetado bajo cualquier justificativo”, indicó.

Responsabilidades



El diputado Pedrazas dijo que no todo es culpa del Legislativo, también es responsabilidad del Ejecutivo que no logra encontrar “los mecanismos de diálogo”.

“En esta situación que ahora estamos todas las fuerzas políticas debiera primar el diálogo y la concertación. Es decir, al MAS todavía le falta aprender a hablar para poder lograr objetivos en beneficio del país y a la oposición también le falta madurar de que los escenarios políticos obviamente son de oposición, tenemos el rol de oposición, pero eso no implica ciertos acuerdos que beneficien al país”, sostuvo.

Agregó que “hay una actitud inmadura por parte de la bancada evista y por parte de la oposición en temas estructurales del país que debieran merecer la atención principal en un amplio debate y una concertación”.

“Hay una actitud muy inmadura por parte del evismo que es lamentablemente seguida por parte de la oposición, porque temas estructurales, temas importantes para el país no pueden ser manejados irresponsablemente, sin que merezcan el tratamiento en el Legislativo. Lo que se necesita es un debate y estas dos facciones han decidido ir y recurrir al bloqueo de algunas leyes y muchas de ellas sin fundamento y ni un debate en la Asamblea Legislativa”, añadió Pedrazas.

Antecedentes



Uno de los primeros tropiezos que sufrió el Ejecutivo fue en diciembre de 2022 con la aprobación del Presupuesto General del Estado 2023.

En esa oportunidad, los renovadores acusaron a los evistas de boicotear al Gobierno con la no aprobación de la Ley de Presupuesto.

“Estamos pagando consecuencias de haber dividido a la bancada del MAS. Lamentablemente, por una arbitrariedad, estamos pagando esas consecuencias. Creo que no está funcionando el acuerdo, el pacto que tuvieron con la derecha para el tema de la ley del censo. Lamentablemente, la derecha engaña, miente y luego te patea”, afirmó el senador Leonardo Loza.

Recientemente se denunció que en la Asamblea no se viabiliza proyectos de ley de préstamos, requeridos por el Gobierno central para la ejecución de varias obras, paralizadas por la falta de recursos económicos.

Leyes irresueltas

Junio de 2022 Proyecto



En junio del pasado año, se envió al Legislativo el proyecto de Ley del Oro, que debía ser aprobado, pero los conflictos internos en el MAS obstaculizaron su aprobación.



Septiembre 2023 Huelga de hambre



Asambleístas del ala radical del Movimiento Al Socialismo se declararon en huelga de hambre para pedir el tratamiento de la ley de elecciones judiciales en Diputados, aspecto que fue calificado de boicot al proceso.



Octubre 2023 Contratos



El Senado postergó la aprobación de tres contratos de exploración de hidrocarburos en Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, lo que pone en peligro la provisión de energéticos en el mercado interno.

Huelga de hambre para exigir obras



En marzo, algunos legisladores del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) se declararon en huelga de hambre, durante la consideración de un crédito para obras en Potosí.

“De ninguna manera, vamos a boicotear, tal vez él (Andrés Flores) sabe boicotear y está hablando de eso. Primero que se entere el procedimiento, porque ya hemos sesionado, hemos colocado en noción de aplazamiento, porque no cumple con el informe técnico y con el informe legal. ¿Cómo vamos a aprobar así nosotros?”, cuestionó el senador Hilarión Mamani. El proyecto de ley de préstamo internacional que se frenó correspondía a un crédito de $us 212 millones, que sería destinado a la lucha contra el cambio climático.