Evo: “En 14 años nunca la Asamblea (el MAS) ha estado dividida; ahora la elección de presidentes (Senado y Diputados) depende de la derecha"

A días de la clausura de la tercera gestión del gobierno de Luis Arce y de la actual gestión Legislativa, el expresidente Evo Morales anunció este domingo que enviará dos cartas públicas: una dirigida al jefe de Estado y la segunda al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca.

“(El presidente) tiene dos años todavía, por eso, esta semana voy a enviar una carta al presidente (Luis Arce), una carta pública, y una a la Asamblea (Legislativa)”, dijo Morales en su programa dominical de Radio Kawsachun Coca.

Morales, como es su costumbre los días domingo, dedicó una hora de su tiempo para criticar y observar las falencias del gobierno de Arce y hacer comparaciones con los 14 años que él administró el Estado.

Se prevé que en la carta a Arce, Morales le hará observaciones sobre la situación económica de Bolivia, que según su criterio está atravesando por un mal momento. Afirmó que cuando tenía contacto con Arce le pidió hacer un “plan de emergencia económico” para enfrentar la crisis y la reducción de ingresos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

En relación a la situación en el Legislativo, el político masista se encuentra preocupado por la división de su partido que se fraccionó en ‘evistas’ o radicales, y ‘arcistas’ o renovadores, que superan en número a los parlamentarios “fieles” a Morales. El líder masista admitió que ahora la oposición tiene el poder de decidir quiénes dirigirán el Senado y Diputados.

“En catorce años nunca la Asamblea (el MAS) ha estado dividida. Lamentablemente ahora, la elección de presidentes (Senado y Diputados) depende de la derecha, antes nunca hicimos eso, inclusive teniendo minoría, con dignidad enfrentamos”, afirmó Morales.

El líder cocalero, este domingo volvió a negar que hubiera tenido algún pacto con el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, líder de la otrora Nueva Fuerza Republicana: “cómo con republicanos vamos a negociar pues”, dijo Morales.

El senador, Leonardo Loza, quien acompañó a Morales en la reunión, agregó que el vocero presidencial, Jorge Richter, se comunica a diario con Reyes Villa quien se convirtió en el “otro vocero oficial” del gobierno de Arce.

“Manfred se ha convertido en el vocero oficial del Gobierno, es increíble (…) cada dos minutos creo que se llaman con otro vocero que tienen en el palacio, (Jorge) Richter creo que se llama, creo que son duques, como alguien diría y lo han convertido en otro vocero más a Manfred Reyes Villa”, afirmó Loza.

Entre otros temas, Morales volvió a criticar el “cabildo del pueblo”, que se realizó hace dos semanas, citó indicadores económicos, para decir que la economía en Bolivia está mal, criticó que el gobierno central no alquile naves de gran magnitud para apagar lo incendios como él hizo en su gobierno cuando se quemaron más de seis millones de hectáreas de la Chiquitanía y aseguró que tiene información sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de Gobierno, la Policía y otras instancias de lucha contra el narcotráfico, pero no ya no hará las denuncias porque es “en vano”.