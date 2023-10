Manfred reitera que Evo le pidió su apoyo para ser Presidente el 2002 y muestra recorte de prensa como prueba

El actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reiteró este domingo que el 2002 Evo Morales le pidió una reunión y le solicitó su apoyo - mediante su bancada- para ser elegido Presidente del Estado en el Congreso.



Como muestra, Manfred mostró algunos reportes de periódicos de la época que, precisamente, señalan que Morales pidió el apoyo del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Reyes Villa.



Manfred, en ese sentido, reprochó que hoy se busque "tapar la verdad" de lo que ocurrió y aseveró que es porque decidió no apoyar la "angurria de poder" de Morales que hoy es odiado por el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS).



"En el año 2002, la intención de Evo Morales para que "recapacite" y apoye su candidatura no quedó en una declaración de prensa, fue expresamente manifestada en la reunión que sostuvimos en la ciudad de La Paz, encuentro que hoy niegan y que también pone en evidencia los errores y omisiones de un libro carente de credibilidad; a raíz de la misma nació el odio y resentimiento de Morales hacia mi persona, porque no toleró que le negara mi apoyo diciéndole que no iba a ser parte de su angurria de poder", señaló Reyes Villa a través de su cuenta en la red social 'X'.



Y agregó: "No tengo porqué mentir, es una infamia que quieran contar la historia al revés y que además intenten silenciar la verdad; sobre todo viniendo de un mentiroso compulsivo, que como en 2002, está buscando el poder desesperadamente. Nada de esto es nuevo, ha mentido tantas veces que ya es su manera de hacer política, así ha gobernado el país durante 14 años. El pueblo boliviano en su inmensa sabiduría, juzgará a los verdaderos enemigos de la integridad de la patria y la democracia".



En las elecciones generales del 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR obtuvo el 22,46% de los votos, en segundo lugar quedó Morales del MAS con el 20,94% y en tercer lugar Manfred Reyes Villa de NFR con el 20,91%.



Según señalaba la Constitución en ese año, si ningún candidato lograba la mayoría absoluta no había segunda vuelta y era el nuevo Congreso el que definía a la nueva autoridad entre los más votados.



La polémica empezó después de que el vocero presidencial, Jorge Richter, revelara la mencionada reunión del 2002, como respuesta a los ataques que lanzó Morales en su contra el pasado fin de semana.