Arias dice que pedirá a "Todos los Santos" para que el Concejo Municipal apruebe cuatro leyes

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este lunes que pedirá a "Todos los Santos" para que los concejales aprueben cuatro leyes, que están sin consideración en el Concejo Municipal desde septiembre, para acceder a créditos bancarios que permitan financiar construcciones y, también, para que el sector privado invierta en obras y servicios en el municipio de La Paz.

"Sigue ahí (en el Concejo Municipal) la ley de alianzas público - privadas. Ya la hemos enviado, ya la hemos revisado y sigue durmiendo el sueño de los justos y voy a pedir a Todos los Santos que les ilumine y permitan aprobar esta norma", dijo Arias en radio Fides.

Cuatro leyes fueron enviadas por el Ejecutivo municipal en septiembre al ente deliberante para su tratamiento y aprobación: ley de alianzas público privadas, ley de modificación de la ley concesiones, ley de uso temporal de bienes de dominio público y la ley de financiamiento sostenible.

El burgomaestre lamentó que desde septiembre, la norma municipal no sea aprobada en el Concejo Municipal. "El problema es que nuestro Concejo Municipal está en Marte y nosotros estamos en la Tierra, ellos parecen marcianos. Están pensando en otras cosas, no piensan en la ciudad, no se preocupan. Les hemos enviado, que nos autoricen buscar crédito", manifestó.

Con la aprobación de la ley de alianzas público - privadas, Arias anunció que la Alcaldía de La Paz podrá acceder a un crédito de mil millones de bolivianos, que le permitirá la ejecución de varios proyectos, como el cambio de las luminarias a luz led y la industrialización de los residuos sólidos, entre otros. Además, dijo que el Gobierno Municipal de La Paz es confiable para adquirir una deuda de esa magnitud.

"Si ellos aprueban la ley de alianza público - privada tengo 10 empresas que están dispuestas a cambiar la luz led en un año en toda la ciudad. Eso nos va a permitir procesar la basura, ya basta de enterrarla, la vamos a dar a una empresa que sabe procesar la basura y vamos a sacar pastillas de energía, que ahora que no tenemos gas se vuelve un oro para las empresas cementeras", remarcó.

Anticipó que hasta la fecha existe tres entidades bancarias que están a dar ese crédito al Gobierno Municipal de La Paz. "Están dispuestas a darnos esos presupuestos para hacer esas obras, para cambiar la ciudad", enfatizó Arias.