Investigador estima que Bolivia perdió $us 2.000 millones en 20 años por la crisis climática

Marcos Nordgren, técnico e investigador de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), afirmó que los daños y pérdidas por la crisis climática en Bolivia superan los $us 2.000 millones en los últimos 20 años, y que en ese monto no se incluye la totalidad del desastre como tal, solo una porción.

"Los daños y pérdidas por la crisis climática es 2.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. Este monto no incluye la totalidad del desastre como tal, solo una porción de los desastres, porque se calcula que los daños adicionales no cubren la totalidad, sino una porción. Este dato es conservador y el daño subestima, no incluye las pérdidas agrícolas que ni siquiera se informa a las autoridades y no han hecho cálculos del costo", señaló el experto.

Durante el taller "Periodismo, crisis climática, bosques y agricultura", Nordgren afirmó que el país perdió, en los últimos 30 años, cerca del 50% de glaciares de las cordilleras andinas. Por tanto, sufrió las pérdidas de almacenamiento de agua y regulación de la disponibilidad de agua que cumplían estos glaciares, derritiéndose en las épocas secas para proveer el líquido elemento a comunidades y a los ecosistemas de los que dependen los ganaderos de llamas y alpacas.

"Toda esta mitad de reserva de estos glaciares ha desaparecido y su costo es de miles de millones de dólares adicionales que serían necesarios para construir represas y reservorios de agua que reemplacen el agua que antes se podía contar bajando desde los glaciares", señaló.

En ese marco, explicó que los recursos económicos que llegan al país en forma de financiamiento para el cambio climático no han superado los 100 millones de dólares en los últimos diez años.

"Pero, además, podríamos tener una discusión acerca de cuán bien están siendo utilizados estos recursos. Es muy probable que aun siendo tan pocos recursos, tampoco estén siendo utilizados y aprovechados de una manera efectiva ni honesta, ahí hay un problema doble: primero que la cantidad de financiamiento es muy pequeña y que el Gobierno no está sabiendo priorizar el uso de estos recursos", sostuvo el especialista.

Lamentó en ese contexto que Bolivia esté en el último puesto en recibir recursos para enfrentar el cambio climático, muy detrás de Perú, México o Brasil, lo cual demostraría que el país no ha sido eficiente en la captación de recursos, a pesar de contar con suficientes argumentos que sustentan el impacto de la crisis climática.

De ese modo, el experto compartió datos ofrecidos por el Centro de Investigaciones de Epidemiología del Desastre, que muestra el costo económico por daños extremos por sequías, además de ofrecer un panorama sobre la crisis climática y sus impactos a nivel global y regional, la agenda nacional e internacional para enfrentar la crisis climática y lo que se espera de las negociaciones internacionales sobre el clima (COP 28).

Nordgren explicó sobre el origen y la base científica de las causas que nos han llevado a la crisis climática y en general al aumento de las temperaturas.

Detalló los eventos y extremos climáticos que ocurrieron este año a nivel internacional, como los incendios forestales, inundaciones, epidemias y, a nivel regional (en Sudamérica), la fuerte sequía que estamos enfrentando, que afecta principalmente a la producción agrícola.