Dirigente del MAS advierte con “hacer arder” Bolivia si desconocen a Evo como presidente del partido

El dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el municipio de Cochabamba, Franco García, advirtió este martes que se movilizarán e incluso “harán arder el país” si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconoce a Evo Morales como presidente del MAS.

Adelantó que no permitirán ningún intento de proscripción y que, a partir de la fecha, se declaran en estado de emergencia. “Si quieren convulsionar el país, háganlo. Nos veremos en las calles, no descartamos iniciar acciones extremas. Si quieren ganar, háganlo en cancha, no en mesa. Basta de jugar con nuestro instrumento político y con nuestro líder, Evo Morales”, declaró.

Advirtió que el malestar en las organizaciones sociales es general y que ya están pensando en asumir acciones.

En La Paz, el equipo jurídico del MAS se declaró en alerta tras denunciar que el TSE tiene la intensión de proscribir a dirigentes, entre ellos a Evo Morales. "Conocemos que existe la intensión del Órgano Electoral, a través de un informe técnico, de proscribir a varios dirigentes, incluidos el expresidente Evo Morales, con un motivo que sería la falta de antigüedad (en militancia) de este dirigente nacional", denunció el abogado y exprocurador Wilfredo Chávez.

Por su parte, el abogado y miembro del equipo jurídico Diego Jiménez anticipó que se estaría preparando un informe del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), para reconocer a unos cuantos dirigentes y obviar a otros, entre ellos, Morales, con el argumento de que no habría "acreditado la militancia en el MAS-IPSP".







Por tal motivo, Jiménez indicó que se presentó un informe y una nota para complementar la certificación de militancia que pide el mismo Órgano Electoral.