El presidente de la ALD de Santa Cruz dice que se busca politizar con las 40 observaciones

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic señaló que las 40 observaciones realizadas al informa de confiabilidad de la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho son subsanables y algunas fueron provocadas.

“Hay que tener mucho cuero para salir a mentir de esa manera. En la revisión del (informe) se ve que ha habido mala intención. Una de las observaciones tiene que ver con recursos humanos y ahí señala claramente el auditor: ‘se observa porque no se hizo llegar la documentación correspondiente’, y eso significa que no enviaron las carpetas que el auditor pidió para poder hacer su informe (…) Ellos han provocado esa observación al no enviar esa documentación”, sostuvo Matkovic.

Por otra parte, el presidente de la ALD pidió a la población cruceña tranquilidad y aclaró que las observaciones son comunes y ellos como ente fiscalizador harán que se subsanen las mismas.

“Voy a decirles dos cosas; primero, los estados financieros son cien por ciento confiables, no hay una recomendación para que estas observaciones sean enviadas al ministerio público. Todas las observaciones son subsanables (…) Se habla de un equipo de perforación, el equipo está en el informe, el único problema es que en el acta no está escrito el número de serie. Lo que nosotros decimos es que se siga con el procedimiento hasta subsanar las 40 observaciones”, añadió.