Huaytari denuncia que opositores y "evistas" buscan dar un "golpe parlamentario"

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, denunció este jueves que los diputados de la oposición política que responden a Comunidad Ciudadana, Creemos y afines a Evo Morales pretenden dar un "golpe parlamentario" por continuar con la toma de la testera y por pedir la reestructuración de la directiva.

"Anoche (miércoles) pedí que me dejen trabajar; sin embargo, no aceptaron, pero ahí se ha notado lo que de fondo quieren y expresan: la reconformación de la directiva. Ahora he entendido, no es (el motivo los proyectos de ley) 075, 073, tampoco habían sido las elecciones judiciales. Entonces aquí viene la desarticulación desde la Asamblea hasta el poder Ejecutivo", denunció en conferencia de prensa, según la agencia ABI.

La sesión de la Cámara de Diputados ingresó en cuarto intermedio sin fecha y hora a la medianoche del martes, luego de que legisladoras de la oposición tomaron la testera en busca de alterar el orden del día para que se trate primero los proyectos de cesación del mandato de los magistrados prorrogados y la suspensión de los plazos procesales.

"Tomar la testera es un pequeño golpe, estar en el curul de la directiva es un golpe en la Asamblea, eso quiero aclarar", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados.

En esta sesión se debían considerar los proyectos de ley sobre créditos y las propuestas 075, 073 contra la prórroga de mandato en el Órgano Judicial.