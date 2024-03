Diputados aprueba seis créditos y deja a sesión de la Asamblea tratamiento de leyes contra la prórroga

En una maratónica y accidentada sesión, la Cámara de Diputados aprobó seis proyectos de ley de créditos externos, aplazó el tratamiento de uno y en medio del debate del proyecto de ley 073 de suspensión de plazos procesales en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) levantó la sesión.

No hubo resistencia a la decisión del presidente de Diputados, Israel Huaytari, que concluyó una sesión instalada el 22 de febrero a las 22h00 de este viernes. El argumento fue el conocimiento de una carta enviada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al vicepresidente David Choquehuanca para que convoque a sesión del Legislativo con el fin de tratar la ley 073 y la 075 de cese de mandatos de los magistrados.

En la carta, Rodríguez le hace conocer a Choquehuanca que Diputados no trató en los plazos de ley ambos proyectos, aprobados en el Senado, por lo que corresponde que se considere en sesión de plenaria del Legislativo.

A este punto se llegó tras varios días de sesión interrumpidos por cuartos intermedios declarados por hechos de violencia entre legisladores.

Fue el 22 de febrero que se instaló la sesión levantada esta noche de viernes. Ese día, la presidenta en ejercicio de Diputados, Verónica Challco, logró instalar la sesión en medio de la resistencia de los "evistas" y opositores, quienes coincidían en exigir que se deje los proyectos de crédito y se trate los proyectos de suspensión de plazos procesales y de prórroga de mandato de magistrados.

Opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) tomaron la testera y pese a todo se logró aprobar la madrugada del viernes 23 el proyecto de Adenda N 1 al contrato de préstamo CAF 9545, para financiar el "Proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 28 Confital - Bombeo" con un préstamo de hasta $us 176.000.000. Pasó al Senado.

Challco declaró un cuarto intermedio hasta el martes 26 de febrero, esperando que cambien los ánimos de los legisladores, pero eso no sucedió. Ya como presidente de Diputados, Israel Huaytari, diputados "evistas" y opositores tomaron la testera en un intento por lograr que se atienda su demanda.

Huaytari declaró un nuevo cuarto intermedio hasta que los diputados dejen la testera. La noche del jueves los llamados diputados renovadores sorprendieron a sus colegas que estuvieron por dos días en la testera y lograron alejarlos en medio de una resistencia con golpes y agresiones, aunque no del todo, pero lo suficiente para que se retome la sesión.

Ya con los ánimos calmados, los legisladores en la noche del jueves dejaron la testera y fue reencaminada la sesión con el tratamiento de la agenda prevista y pactada el 2 de febrero: el tratamiento de los créditos externos en mesa.

En medio del debate, el diputado del MAS Andrés Flores propuso declarar la sesión por tiempo y materia para tratar todos los proyectos de ley incluidos en el orden del día.



Por mayoría fueron aprobados de a uno el proyecto de préstamo para el Programa 'Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19' firmado con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA, por un monto de hasta ¥ 15.000.000.000.

También fueron aprobados los créditos para el "Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)" del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) por hasta $us 56.050.000; para el "Programa de Electrificación Rural III" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por hasta $us 200.000.000; y el convenio de préstamo para "mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III" con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, por hasta $us 125.000.000.

El crédito para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz - Oruro, Tramo Senkata - Apacheta del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), por hasta $us 67.246.082,37; y el crédito para el "Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz" del BID por hasta $us 62.000.000 también fueron aprobados por mayoría absoluta y en voto secreto.

No sucedió lo mismo con el proyecto de contrato de préstamo para el "Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II" con el BID, por hasta $us 52.000.000,00. Aunque ya tiene su fue aprobado en su estación en grande, su aprobación en detalle fue aplazado.

Huaytari argumentó que se debe escuchar las explicaciones de la anterior directiva, presidida por Jerges Mercado, antes de retomar el tratamiento del proyecto de ley.

Una vez concluido el tratamiento de los proyectos de crédito agendados, empezó el tratamiento del proyecto de ley 073, que dispone la suspensión de plazos procesales en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales, que se prevé para septiembre.

Sin embargo, luego de conocer la carta remitirá por Rodríguez a la presidencia de la Asamblea, Huaytari, levantó la sesión.

Ahora se esperará que Presidencia del Legislativo convoque a sesión, para tratar los proyectos de ley de suspensión de plazos procesales y de cese de la prórroga de mandato de los magistrados.