Evo: "No me gusta mentir, defender a Lucho es defender la corrupción"

En el ampliado del MAS, que se realiza en Cuatro Cañadas, Santa Cruz, el líder cocalero Evo Morales arremetió contra el presidente Luis Arce. Lo acusó de corrupción y daños a la economía.

"Soy sincero, no me gusta mentir, en este momento defender a Lucho es defender la corrupción, defender que no haya combustible, que no haya dólar, es que siga destrozando a Bolivia económicamente", indicó Morales en su intervención.