La alianza Comunidad Ciudadana se fracciona y diputado denuncia autoritarismo

La aprobación de créditos en la Cámara de Diputados ahondó la división en el interior Comunidad Ciudadana (CC). De acuerdo con el diputado Jorge Pinto, existen fuertes discrepancias en la alianza política, lo que generó la conformación de varios grupos.

“Por un lado, está el liderazgo de Carlos Mesa; por otro, la dirección nacional de Comunidad Ciudadana. En tres años de gestión, nos hemos reunido como bancada solo en cuatro oportunidades, luego las decisiones fueron sin previa consulta y eso generó descontento, porque no se toma en cuenta otras visiones”, denunció Pinto.

Por otro lado, indicó que Carlos Mesa nunca dejó de ser candidato a la presidencia y la forma como quiere manejar la oposición es preservando esa candidatura.

“Existimos otros diputados que pensamos que la oposición debe tener otra visión, hay temas que se deben resolver a través del diálogo. Por ejemplo, ya no existe mayoría en el Parlamento y ahora las decisiones se toman por consenso”, añadió.

Pinto indicó la jefatura nacional de Comunidad Ciudadana solo se reúne con 20 diputados y los que toman decisiones son los parlamentarios Carlos Alarcón y Enrique Urquidi.

“No hay democracia en la alianza política. Diputado que no esté de acuerdo con Carlos Mesa es tildado de tránsfuga o vendido (…) En el tema de los créditos, no hubo una reunión de consenso para tomar una decisión como bancada opositora. Y en Cochabamba, hace meses no se reúne la bancada, existen como cuatro grupos” finalizó.

Sobre el tema, el diputado por CC, George Komadina, aseguró que existe cerca de 10 parlamentarios que votaron por las posiciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) y calificó el hecho como una traición a la alianza política.

“Estas personas se han alejado de Comunidad Ciudadana y nosotros lo que vamos a hacer es plantear un recurso ante el Tribunal Supremo Electoral para que este organismo restituya los curules de los parlamentarios que se alejaron. Los escaños son de la organización política”, dijo Komadina.