Viceministro Silva responsabiliza a los políticos por la cancelación del concierto de Luis Miguel

El viceministro de Defensa de Consumidor, Jorge Silva, dijo que los políticos tienen la responsabilidad de la cancelación del concierto de Luis Miguel en Bolivia, debido a que los organizadores optaron por suspender el evento a causa de las amenazas de bloqueo en el país.

"En este caso particular no es una responsabilidad de los empresarios, sino es una responsabilidad lamentablemente de nuestros políticos que no miran los efectos negativos que puede traer un anuncio, una amenaza, una advertencia, en una ejecución de un bloqueo de caminos. Es decir, a veces estamos cegados por la obsesión política de tumbarlo al presidente, de tumbar al gobierno y querer doblar el brazo y no medimos estos otros efectos", manifestó Silva en el programa La Tarde en Directo de ERBOL.

El concierto debió realizarse el 28 de marzo en Santa Cruz. Según Silva, la producción del evento tenía el temor de quedarse varada con sus 36 camiones en el camino o problemas de abastecimiento de combustible, por lo cual prefiere no arriesgar.

Dijo que los empresarios tienen pérdidas por la inversión que se había hecho para traer a Luis Miguel, pero también lamentó los perjuicios para la actividad hotelera, viajes y la venta de alimentos y productos en torno al concierto.

Devolución

Silva informó que ya se habían vendido 9.854 entradas y que, desde el 15 de marzo, se iniciaría la devolución del dinero bajo un cronograma.

Anticipó que habrá dos modalidades de devolución: una mediante cuenta a quienes pagaron la entrada mediante internet y otra en efectivo en oficinas de Defensa del Consumidor a quienes comprar el ticket por ese medio.