Matkovic dice que Santa Cruz perderá casi un millón de hectáreas por cambio en un decreto

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, denunció que este departamento "perderá" casi un millón de hectáreas, debido a la modificación de un decreto sobre coberturas de límites departamentales.

"A 18 días del Censo, el Viceministerio de Autonomías cambió el decreto de coberturas, que delimita el departamento de Santa Cruz. Debido a ello, tenemos afectación de territorio con los departamentos del Beni, Cochabamba y Chuquisaca", informó Matkovic, a tiempo de indicar que solo con el departamento beniano la afectación alcanza el medio millón de hectáreas, el restante estaría en los valles cochabambino y chuquisaqueño, según publicó El Deber.

Para el Presidente de la ALD este decreto es preocupante "porque no se llamó a las partes, no se convocó a los involucrados, no se ha hecho el trabajo de campo. Estos límites fueron establecidos por ley y no pueden ser cambiados por un decreto".

Matkovic solicitó a gobernador suplente, Mario Aguilera, que tome acciones al respecto.

"Primero debemos defender nuestro territorio, primero ordenar que la dirección de territorio acuda a los puntos afectados, que se manden las cartas de reclamo y exigir que se coordine las visitas in situ con los hermanos departamentos del Beni, Cochabamba y Chuquisaca", dijo.