Zapata reprocha a Eduardo León por escandalizar su caso y salpica a Arturo Murillo

En su declaración ante un tribunal, Gabriela Zapata brindó su versión acerca del presunto hijo de Evo Morales, pero también reprochó al abogado Eduardo León, que supuestamente la defendía, pero en realidad la puso en una situación de vulnerabilidad y escandalizó su situación.

En el juicio, Zapata dijo que León aprovechó la coyuntura de este caso para hacer política. Considera que no la defendió, sino sólo hizo escándalo.

Señaló que supuestamente León la iba a colaborar como mujer, pero el abogado le mencionó que sus honorarios iban a ser pagados por Arturo Murillo y Jaime Navarro, entonces dirigentes políticos de Unidad Nacional.

"Se presentó el doctor León y me indicó que el señor Jaime Navarro, el señor Arturo Murillo irían a pagar sus honorarios. Nunca hizo nada en mi defensa, más que un escándalo, un vituperio de gran magnitud", aseveró, según parte de la declaración a la que tuvo acceso ERBOL.

Según Zapata, el abogado León quería que ella se incrimine indicando que en un departamento que tenía en anticrético con su "excompañero" (como se refería a Evo Morales) se había firmado contratos de la CAMC, pero ella se rehusó.

"Me he sentido vulnerable, porque todas las personas que se me han acercado eran por solo interés. El doctor León nunca me ha defendido, simplemente ha venido a hacer un escándalo", lamentó Zapata.

Expresó su extrañeza de que Eduardon León haya sido absuelto en este caso.