Líderes cruceños buscan establecer una nueva relación de Santa Cruz con el Estado

La Cámara de Senadores instaló este miércoles su sesión ordinaria pero no incluyó en su agenda los créditos internacionales aprobados en la Cámara de Diputados, porque no llegó la documentación. Ver más Senado instala sesión, pero no incluye los créditos en su agenda "por falta de documentación"

El presidente Luis Arce Catacora afirmó este miércoles, en los actos por el aniversario de El Alto, que pese al "continuo sabotaje y boicot interno", y un contexto internacional complejo, Bolivia... Ver más Arce anuncia obras millonarias para El Alto y asegura que Bolivia crece pese al "boicot" interno

El Senado aprobó por mayoría absoluta una Declaración Camaral para exigir al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, que convoque a una sesión del Pleno... Ver más Senado no trató créditos y pide sesión de la ALP para debatir leyes antiprórroga