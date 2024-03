Manfred Reyes Villa pone en suspenso su candidatura a elecciones presidenciales 2025

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, este jueves en la ciudad de La Paz, puso en suspenso su candidatura a las elecciones presidenciales 2025, además señaló que las elecciones primarias deberían realizarse de manera abierta, como en Argentina.

"Las primarias, elegir entre los partidos, yo creo que eso ya no funciona, la ley de elecciones primarias tiene que ser abierta, donde cualquier ciudadano pueda votar. (...) No digo que no voy a ser candidato, pero tampoco digo que voy a ser. Vamos a ver la situación del país, para lograr un país que se una, más allá de esas divisiones", indicó Reyes Villa a los medios de prensa.

Reyes Villa apoyó la propuesta de Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, sobre la ley para que las elecciones primarias sean abiertas y en la votación pueda participar cualquier ciudadano y no solo los militantes de algún partido político.

"Las primarias me parece insulso, llevar unas elecciones privadas cuando un país no tiene recursos económicos de la forma que está establecida en la Constitución Política del Estado", añadió Reyes Villa.