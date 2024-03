Senado evita tratar créditos y aprueba pedido para debatir prórroga judicial

El Senado no incluyó ayer en el orden del día el tratamiento de los siete proyectos de ley sobre créditos externos, más bien aprobó una declaración camaral que exhorta al presidente del Legislativo, David Choquehuanca, a convocar al pleno para tratar las leyes contra la prórroga de magistrados.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, argumentó que esperan documentación adicional sobre los borradores de normas aprobadas en la Cámara de Diputados, en medio de denuncias de irregularidades.

En las dos últimas semanas, la Cámara de Diputados aprobó siete proyectos de ley de créditos externos por más de 800 millones de dólares, para diferentes obras. Sin embargo, asambleístas opositores y evistas denunciaron que estas aprobaciones se dieron de forma irregular e ilegal.

Por ejemplo, en el primer proyecto de ley de crédito externo aprobado, la 079 para la carretera entre Oruro y Cochabamba, se denunció que no hubo dos tercios de voto, sino simple mayoría, que la presidenta en ejercicio de la Cámara Baja, Verónica Challco, votó dos veces y que el cómputo electrónico no coincide en el conteo de votos de la nómina que firman los asambleístas al final de la sesión.

Anunciaron que presentarán impugnaciones a estos proyectos de ley y las respectivas quejas al Senado para que no se consideren estos borradores de norma por tener elementos de nulidad en su aprobación. “Por lo menos, hasta el momento, el proyecto de la 079 fue presentado simplemente con una nota, falta alguna documentación adicional y estamos a la espera precisamente de aquello”, acotó Rodríguez.

Falta información

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena señaló que no recibieron la información para el tratamiento de las leyes con el tiempo debido. Además, dijo que se pidió un informe acerca del proceso de votación de la ley 079.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, el arcista Juan José Jáuregui, lamentó que el Senado no tratara los siete proyectos de créditos externos que fueron aprobados por la Cámara Baja.

Advirtió que, si la Cámara Alta no los aprueba, no se considerarán las dos propuestas de normas antiprórroga de magistrados judiciales. “Estamos perplejos, asombrados, admirados de la capacidad que tienen para poder cambiar la realidad de las circunstancias y de las condiciones y no asumir con responsabilidad aquello que han firmado”, sostuvo.

Las normas económicas

El paquete de siete proyectos de créditos externos son por más de 800 millones de dólares. Arcistas condicionan que, mientras no se aprueben estos siete proyectos de ley, no se iniciará el tratamiento de los proyectos de ley 073, 075.

La ley 073/2023-2024 se refiere a la “suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”.

La 075/2023-2024 es “para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado”.