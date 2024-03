Vicepresidente del MAS cree que se busca revivir el “caso Zapata” para "desgatar a Evo"

El, todavía, vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó que se busca revivir el sonado "caso Zapata" para tratar de desgastar la imagen de Evo Morales.

"Este tema está apagado, desgastado. Lo hacen revivir para desgatar al hermano Evo", afirmó García.

Para el vicepresidente del MAS, el caso está "resuelto" pues, dijo, se comprobó que Morales y su expareja Gabriela Zapata no tuvieron un hijo.

"Está resuelto ese tema. Han comprobado que no había hijo, ¿por qué quieren retomar eso?", cuestionó.

Para el Vicepresidente del MAS, el caso busca ser reactivado por el Gobierno e incluso exautoridades que buscan "vengarse" de Morales, como quien fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera.

"El Gobierno, incluso diría que (Álvaro) García Linera para querer vengarse. Yo diría que el Gobierno está detrás de eso, quieren calumniarlo", acotó.

El "caso Zapata" surgió en 2016, cuando se denunció que la exgerente de la empresa CAMC fue pareja del entonces presidente del Estado, Evo Morales.

Según se denunció, la pareja llegó a tener un hijo, aunque su existencia nunca pudo ser probada y fue motivo de contradicciones. Por ejemplo, Morales, primero, reconoció que nació el infante, pero luego señaló que éste había fallecido a los pocos meses de nacer. Después negó que el bebé haya existido e inició un proceso penal contra Zapata porque supuestamente suplantó la identidad de un infante para hacerlo pasar por su hijo.

Morales y sus allegados apuntaron a este caso por la derrota del 'Sí' en el referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que la población negó la posibilidad de que Morales vuelva a postularse a la presidsencia del Estado. El resultado que no fue acatado por el expresidente.

El sonado caso se reactivó en los últimos días, cuando inició la audiencia del juicio contra Zapata.

En sus declaraciones en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz, Zapata reafirmó que tuvo un hijo con Morales y que, incluso, fue con él a anotarlo en el Registro Civil.

"El que hace todos los actos es mi excompañero (refiriéndose a Morales). Él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial de Registro Civil", dijo Zapata, según reporte de Erbol.

Precisó que ese registro se realizó "unos meses después que ha nacido" el hijo.

Además, Zapata relató que, en 2016, fue presionada por "altas autoridades" del Gobierno de Evo Morales para declarar que el niño en cuestión había fallecido; sin embargo, afirmó que ella se negó.

"Mi persona se ha rehusado dar esa comunicación para indicar que el niño había fallecido", dijo ante el tribunal.

También señaló que su detención, el 26 de febrero de 2016, fue pactada con el Gobierno del propio Morales para "justificar la derrota del 21F".

Gabriela Zapata fue detenida, casualmente, cinco días después de realizarse el referéndum conocido como el '21-F', en el que el 51% de la población rechazó modificar la Constitución para permitir una nueva repostulación del entonces presidente Evo Morales.

"El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Wálter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio, porque ya estaba la vagoneta del Ministerio de Gobierno esperando. Voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican: 'vamos a esperar a la prensa'. Me sacan a los medios indicando que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero (21F) con esa detención", declaró.