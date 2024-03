Zapata pide que Evo sea convocado para que declare sobre su hijo

Gabriela Zapata, la expareja de Evo Morales Ayma, líder del Movimiento Al Socialismo, ha vuelto al ámbito de las noticias para dar a conocer su verdad sobre el escándalo que estalló en 2016: el presunto hijo que tuvo con el entonces Presidente del Estado. En el juicio en el que es acusada por trata y tráfico pidió que su "excompañero" sea convocado al proceso para que preste declaraciones.

"Solicito que mi excompañero venga aquí a comparecer y diga lo que realmente ha sucedido. La Fiscalía se ha abocado a cumplir la gestión de un grupo de personas que me ha manipulado, (grupo) con el que yo he tenido marcadas diferencias, porque no puede ser que por presiones políticas, por una postura de salvar un referéndum, que se ha perdido, Gabriela Zapata tiene que ser la culpable", dijo la expareja del presidente.

Lea también: Vicepresidente del MAS cree que se busca revivir el “caso Zapata” para "desgatar a Evo"

En sus declaraciones ante la jueza que atiende el caso de trata de personas, sostuvo que el hijo procreado con Evo Morales existe, que altas autoridades del gobierno anterior se comunicaron con ella para que salga a los medios con el fin de declarar que el niño había fallecido.

"El que hace todos los actos es mi excompañero (como le dice a Morales). Él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial de Registro Civil", dijo Gabriela interrogada en el juicio.

Hasta el momento, se realizaron nueve audiencias de este juicio por el delito de trata de personas, que tiene como acusadas a 11 personas. Según la explicación de los abogados, la Fiscalía ya presentó sus alegatos y ahora son los acusados los que están brindado sus descargos y deben responder a las preguntas de abogados y fiscales.

Recordó que, en febrero de 2016, ella fue presionada por "altas autoridades de gobierno", que se comunicaron con ella para que brinde una declaración en el Hotel Presidente, con el objetivo de decir que el hijo había fallecido.

"Mi persona se ha rehusado dar esa comunicación para indicar que el niño había fallecido", dijo ante el tribunal.

Entonces, ya había estallado el caso y, el 4 de febrero de ese año, se había convocado a una conferencia de prensa de Zapata en el Hotel Presidente. Esta no se llevó a cabo, ya que Zapata dejó plantados a los periodistas. Al día siguiente, 5 de febrero, Evo Morales dijo, en conferencia de prensa, que el hijo había fallecido.

Zapata, en su declaración, hizo referencia a ese tema y mencionó que, después de rehusarse a hacer esa declaración, su "compañero" salió a decir que el niño había fallecido.

"Mi compañero es el que indica y manifiesta que el niño habría nacido y había fallecido a los tres meses de edad, que supuestamente yo le había comunicado y que no me veía con él desde el año 2007. Me imagino que debe ser por asesoramiento que habría recibido por la situación que estaba pasando en ese tiempo", mencionó.