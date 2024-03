El abogado de Jeanine Añez se postula para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia

El abogado Luis Guillén, que entre otros patrocina a la expresidenta Jeanine Añez, presentó este viernes su postulación para magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

"Soy hijo de un funcionario público, un militar que llegó al grado de almirante y que en efecto pues tenía una alta convicción en una vocación de servicio al pueblo boliviano, vocación que en su momento me ha sido transmitida", dijo Guillén a tiempo de presentarse.

Consultado sobre si ser abogado de Añez perjudicaría su postulación, Guillén reconoció que la justicia y el sistema de preselección están politizados, sin embargo, espera que los asambleístas actúen de forma objetiva.

Dijo que se postula con la esperanza de tiempos mejores para Bolivia y por las personas para quienes la justicia no ha proporcionado resultados, como madres de familia que buscan una asistencia familiar equitativa, un trabajador que busca el pago de sus beneficios sociales, un empresario en bancarrota que demanda al Estado por incumplimiento de contrato o una familia que quiere salvar su casa,.

"Hemos visto que existe una administración de Justicia que no cumple las expectativas del pueblo boliviano, por eso el día de hoy he presentado mi postulación. Les manifiesto de que hay esperanza, no podemos permitir como bolivianos que esto siga sucediendo", agregó.