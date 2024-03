Bolivia rechaza declaración de Lacalle y convoca al embajador de Uruguay

La Cancillería de Bolivia rechazó este viernes las declaraciones del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien ayer dijo que los peces gordos del narcotráfico viven en Bolivia, Paraguay y Colombia.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta su rechazo categórico a las recientes declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou", se señala en el comunicado emitido por la Cancillería.

Ayer, Lacalle Pou dijo que "los dueños reales de la droga, a mí no me cabe la menor duda que no son uruguayos y que están en otro lugar del mundo. Los grandes, los peces gordos estarán en Colombia, en Paraguay y en Bolivia, en Europa".

La Cancillería boliviana expresó su rechazo a esta afirmación, por lo que la ministra de Exteriores, Celinda Sosa, convocó al embajador uruguayo, Fernando Daniel Alejandro Marr Merello, "a fin de solicitar la aclaración del Gobierno uruguayo".

El Gobierno nacional también pidió a su par uruguayo unirse a su propuesta de regionalizar la lucha contra el narcotráfico.