Fuerte lluvia provoca acumulación de material de arrastre en Huayllani y Achumani

A raíz de una lluvia intensa que se inició a las 22:00 del viernes, la madrugada de este sábado los barrios Huayllani y Achumani fueron afectados por el arrastre de lodo, piedras y cascajo, informó el alcalde Iván Arias.

“Los barrios Huayllani y Achumani han sido azotados por una concentración de lluvia que se inició a las 22:00 del viernes en la cabecera de la cuenca y que afectó con el arrastre de miles de toneladas de lodo, piedras y cascajo”, reportó el alcalde paceño.

La riada provocó, a la altura de la calle 43 de Achumani, que el muro del río se desplome y las aguas salgan a la avenida. Producto de este rebalse, en Huayllani y Achumani varias viviendas sufrieron inundaciones.

En su reporte, el alcalde manifestó que personal edil encontró un cadáver a la altura del complejo del club The Strongest. “En el recorrido de las cuadrillas de funcionarios ediles y maquinaria para identificar daños y proceder a trabajos de reparación, a las 02 am, en inmediaciones del estadio del club atigrado, se encontró un cadáver. El cuerpo estaba atrapado en el enmallado del complejo The Strongest totalmente desnudo”.

Según la información proporcionada por el burgomaestre, los especialistas del Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) de la Alcaldía que encontraron el cuerpo, señalaron que dadas las condiciones en que fue encontrada, “la persona NN posiblemente fue arrastrada por lo menos desde mil metros arriba que, en este caso, sería de la zona de Huayllani. Inmediatamente se ha procedido a acordonar el lugar e informar a bomberos y la Policía”.

Por otro lado, la Alcaldía atiende con personal la zona Amor de Dios donde confluyen todos los ríos. “Más de 500 funcionarios del GAMLP trabajan intensamente en toda cuenca”, añadió el alcalde de La Paz.