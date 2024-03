Registro de postulantes llega a su fin con 712 inscritos para las judiciales

Este domingo, el proceso de las elecciones judiciales cumplió su segunda fase al cerrar el registro de postulantes a los altos cargos de autoridades judiciales con 712 inscritos, que serán evaluados en la verificación de requisitos habilitantes generales y específicos. En las postulaciones se presentaron algunas sorpresas, además de los magistrados prorrogados, están vocales y ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), candidatas a la vicepresidencia, ex abogado de Lidia Patty, entre otros.

Entre las 13.00 y las 14.30, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, por separado, procedieron con el cierre público de los libros notariados, oportunidad en que informaron sobre los resultados obtenidos, aunque en principio con información preliminar, pero que posteriormente se fue consolidando.

Los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución, Miguel Rejas, y de Justicia Plural, Roberto Padilla, expresaron su satisfacción por la buena cantidad de personas que expresaron su interés de participar en el proceso y referir que las exigencias de paridad y representación indígena originario campesino.

“Para Tribunal Constitucional para varones 121, mujeres 42, un total de 163, aún nos falta todavía sumar los que están en fila, para el Tribunal Supremo de Justicia tenemos 160 varones, 40 mujeres 200 en total”, informó el senador Rejas.

Su colega senador Padilla que, de acuerdo con nuestro cronograma, se va a iniciar (el trabajo) en sesión permanente por tiempo y materia, con la apertura de sobres para la verificación de requisitos habilitantes, tanto específicos como generales.

La Comisión Mixta de Constitución llevó adelante el registro de postulantes para los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional.

De acuerdo con el reporte de Constitución, para el Supremo de justicia se inscribieron 264 postulantes. De esta cifra 209 varones y 55 mujeres.

Santa Cruz, Potosí y La Paz presentaron mayores aspirantes varones con 35, 31 y 29 respectivamente. En tanto, en mujeres La Paz presentó 12 y Chuquisaca 9.

En lo que hace al Constitucional Plurinacional las postulaciones alcanzaron a 173 inscritos, de estos 128 varones y 45 mujeres, por departamentos La Paz presentó 25 varones y 11 mujeres, y en orden de importancia Chuquisaca 21 varones y nueve mujeres.

La Comisión Mixta de Justicia Plural se encargó de registrar a los aspirantes para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, entre ambas instancias se alcanzó a 275 personas.

El Agroambiental cuenta con 91 postulantes y en la Magistratura 184. Según datos, de los 91 aspirantes en el Agroambiental 31 son mujeres y 60 varones.

En el Consejo de la Magistratura no se pudo conocer por separado.

Sorpresas

Tras conocerse la inscripción de magistrados prorrogados y exmagistrados que dieron luz verde a la elección indefinida, en la jornada de este domingo se pudo observar la postulación de vocales y ex vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre ellos, el actual vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, además del ex vocal Idelfonso Mamani, quien fue objeto de proceso por fraude electoral. Ambos para el Consejo de la Magistratura. Otro ex vocal del TSE que aspira al Tribunal Agroambiental es Marco Ayala Soria.

La excandidata a la vicepresidencia y exsenadora Tomasa Yahui Jacome, también presentó su postulación al Tribunal Constitucional Plurinacional por el departamento de Chuquisaca.

Asimismo, a través de terceros, se presentó a este proceso el abogado constitucionalista y exmagistrado Marco Antonio Baldivieso Jinés para el Constitucional.

También está la postulación de René Yván Espada Navía, magistrado del TCP para el Tribunal Supremo de Justicia.

Para el Consejo de la Magistratura, se postuló el ex abogado de Lidia Patty, Franklin Marcelo Valdez Alarcón.

Pasos posteriores

Desde este lunes, las dos comisiones mixtas verificarán los requisitos habilitantes generales y específicos, aspecto que durará cinco días.

Posteriormente, se procederá con la publicación por dos días de los postulantes habilitados e inhabilitados.