Las Seis Federaciones amenazan con convulsionar el país sino se van los magistrados autoprorrogados

Entre las determinaciones del ampliado de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba que se realizó el pasado 9 de marzo en Launa Ñ, está la declaratoria de emergencia en rechazo a la continuidad de los magistrados autoprorrogados.

“Exigimos que los magistrados autoprorrogados cesen sus funciones. Existe un acuerdo que no se está cumpliendo (…) Diputado o senador que no cumpla el acuerdo es un traidor. Recordarles que hay un plazo, si los autoprorrogados no dejan sus cargos, podría venirse un desorden civil y una convulsión social”, señaló el secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, David Veizaga

Asimismo, el ampliado rechazó la convocatoria al congreso de la otra fracción del Movimiento al Socialismo (MAS). “El único que puede convocar a un congreso es el presidente de las MAS-IPSP, Evo Morales; además, el ampliado ratificó la legalidad del décimo congreso desarrollado el 3, 4 y 5 de octubre de 2023”, añadió Veizaga.

Finalmente, los ejecutivos de las seis federaciones rechazaron la propuesta de elecciones primarias abiertas planteada por Comunidad Ciudadana.