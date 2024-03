Áñez cumple 3 años en prisión y exige que le devuelvan sus derechos y su libertad

La expresidenta transitoria Jeanine Áñez publicó este miércoles una extensa carta para recordar los tres años de presidio que cumple en el penal de Obrajes, en La Paz, por los procesos abiertos por la crisis de 2019.

"Hace tres años, hace 1095 días, fui secuestrada, arrancada de mi familia y mi lugar en la ciudad de Trinidad, Beni, hacia la ciudad de La Paz, ilegal centro de detenciones signado por Evo Morales, para encarcelar a sus adversarios políticos mediante expedientes judiciales fabricados sobre la base de su relato como prófugo de la Justicia y del país", señala la primera parte de la carta de la exmandataria.

Añez fue detenida en marzo de 2021 en Trinidad, y está acusada de varios delitos, entre ellos, usurpación de funciones y genocidio, por la sucesión de 2019 y los hechos de Sacaba y Senkata, entre otros casos.

"Los delitos cometidos en 2019 son de total y exclusiva autoría intelectual y material de Evo Morales y la cúpula del gobierno del MAS", señaló la mandataria.

En su misiva, apunta a Morales, quien en 2019 renunció en medio de denuncias de fraude electoral, por propiciar la crisis de ese año.

"Evo Morales es reo del incumplimiento del voto popular (...) es reo del fraude electoral del 20 de octubre de 2019 (...) es reo de la omisión de auxilio", señaló.

Dijo que el exmandatario "abandonó funciones y fugó del país" y que hizo "apología del delito y delitos contra la seguridad del Estado boliviano".

También apuntó contra el actual mandatario Luis Arce, de quien dijo que es un "alter ego aumentado y corregido" de Morales.

"El Órgano Legislativo es un apéndice del Órgano Ejecutivo masista" apuntó y acusó al Órgano Judicial porque "ha sucumbido a las órdenes del sicariato dirigido por Iván Lima Magne"

"Como ex Presidente Constitucional de Bolivia, política, abogada y mujer, siendo inocente de las barbaridades de que se me acusa y presa política de este entramado masista/fiscal/judicial, emplazo a que los cobardes den un paso al frente en un acto de libertad de conciencia y rigor del Estado Constitucional de Derecho: Tengan la valentía de reconducir esta infamia y devuélvanme los derechos y la libertad que me arrebataron sin otra razón que el contubernio de unos delincuentes", escribió.

Además, exigió que se libere a los más de "250 presos políticos".