Comisión Mixta habilita 17 aspirantes al Consejo de la Magistratura, mientras 29 son inhabilitados

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este miércoles que no recibe "órdenes, instrucciones ni libretos" en su trabajo legislativo y aseveró que no hay ningún acuerdo político con la... Ver más Rodríguez: "Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, ni libretos de qué hacer en el Senado"

Un trabajador falleció este miércoles de manera trágica en la zona Sur de La Paz, a causa aparente de una intoxicación cuando trabajaba para sacar agua de una inundación, informó el médico Carlos... Ver más Un obrero fallece en las tareas de atención de desastres en La Paz

El alcalde de La Paz, Iván Arias, informó este miércoles que se declara alerta roja en el municipio de La Paz por la "probabilidad" de una tormenta eléctrica desde las 15:00 hasta las 18:00. Instó a... Ver más Alcaldía de La Paz declara alerta por una tormenta eléctrica y pide no circular cerca de tres ríos