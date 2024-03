Rodríguez: "Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, ni libretos de qué hacer en el Senado"

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este miércoles que no recibe "órdenes, instrucciones ni libretos" en su trabajo legislativo y aseveró que no hay ningún acuerdo político con la oposición para viabilizar una ley de elecciones primarias abiertas.

"Algunos políticos no dicen la verdad, nos apena que nuestro propio Gobierno esté manejando sobre que "el Evo ha firmado a través de Andrónico un acuerdo, donde contempla la aprobación de primarias abiertas" y siguen con el libreto de que hubo acuerdo para la conformación de las directivas y comisiones del Senado", dijo.

Rodríguez afirmó que "la conformación de la directiva de la Cámara de Senadores fue resultado de la aplicación estricta del reglamento, no fue resultado de ningún acuerdo o pacto".

Desde el ala "arcista" se afirmó que el "evismo" acordó una agenda de temas con la oposición a cambio de la Presidencia del Senado.

Rodríguez aseveró que "una cosa es acuerdo político y otra propuesta de agenda legislativa".

Además, aseveró que "en esta cuestión no tiene nada que ver el hermano expresidente Evo Morales, que lo que arguyen los colegas que 'Evo instruye y Andrónico obedece'. Él no tiene nada que ver en estas cuestiones".

"Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, libretos de qué hacer en el Senado para que después la responsabilidad me caiga a mí", puntualizó.

Dijo que el documento que firmó con la oposición fue una "propuesta de agenda legislativa, no se ha firmado ningún acuerdo".

"Lo que es importante se va a discutir y debatir, hay varias normativas que se van a discutir, es el reflejo de la diversidad política del país. Así trabajamos, no hay acuerdos políticos ni contubernios oscuros", dijo.