INE: “El país está listo” para el censo con 820 mil voluntarios

Luego de una reunión con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, y del Instituto Nacional de Estadística (INE) se acordó que la comunidad de Piso Firme se censará en el departamento de Santa Cruz... Ver más Tras reunión con el Gobierno, afirman que Piso Firme será censado como parte de Santa Cruz

Acá resolvemos tus dudas y comentarios que nuestros voluntarios censistas han dejado en los comentarios. Su participación es imprescindible para el éxito del Censo. Ver más Aclarando las dudas: Atendemos las inquietudes de los voluntarios censistas

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afirmó este miércoles que no recibe "órdenes, instrucciones ni libretos" en su trabajo legislativo y aseveró que no hay ningún acuerdo político con la... Ver más Rodríguez: "Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, ni libretos de qué hacer en el Senado"