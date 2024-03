Vocal Tahuichi: TSE aceptará listas que respeten paridad por departamento

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa de Bolivia informó que, hasta el momento, 17 aspirantes al Consejo de la Magistratura han sido habilitados, mientras que 29 han sido... Ver más Comisión Mixta habilita 17 aspirantes al Consejo de la Magistratura, mientras 29 son inhabilitados

Luego de una reunión con el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, y del Instituto Nacional de Estadística (INE) se acordó que la comunidad de Piso Firme se censará en el departamento de Santa Cruz... Ver más Tras reunión con el Gobierno, afirman que Piso Firme será censado como parte de Santa Cruz

Acá resolvemos tus dudas y comentarios que nuestros voluntarios censistas han dejado en los comentarios. Su participación es imprescindible para el éxito del Censo. Ver más Aclarando las dudas: Atendemos las inquietudes de los voluntarios censistas