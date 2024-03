Este lunes empieza fase de presentación de impugnaciones y revisión de inhabilitados hacia las judiciales

Este lunes empieza la etapa de impugnaciones a las listas oficiales de los postulantes habilitados para la preselección de candidatos a cargos en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los aspirantes inhabilitados también pueden apelar su inhabilitación y, eventualmente, volver a la carrera para las elecciones judiciales.



"Quienes sientan que se le han vulnerado sus derechos y que no hemos evaluado bien tienen expedito el camino, en un plazo de cinco días, para poder interponer un recurso de impugnación", informó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, en Bolivia TV sobre el proceso de preselección de candidatos judiciales.



Las comisiones mixtas de Justicia y de Constitución del Legislativo tienen cinco días, a partir de este lunes, para resolver las impugnaciones. En ese mismo plazo, los aspirantes inhabilitados pueden exigir una revisión de su caso.



"¿Qué significa el recurso de revisión? que va a ir a la otra comisión que en paralelo está trabajando este tema, para que revisen si hemos obrado bien o no, esto en aras de la transparencia", explicó.



La Comisión de Constitución y Régimen Electoral evaluó a los postulantes al Tribunal Supremo Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia, en tanto que la Comisión Mixta de Justicia a los postulantes al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental.



De más de 700 postulantes, solo 340 pasaron la etapa de cumplimiento de requisitos, según la lista oficial publicada el sábado.



La mayoría de candidatos incumplió el requisito de 8 años de experiencia, como mínimo.



En el caso del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia hay una cantidad bastante elevada de candidatos. Al Tribunal Constitucional Plurinacional no existe la suficiente cantidad de postulantes mujeres y autodefinidos como indígenas.



En el caso de Pando, por ejemplo, solo hay cuatro habilitados, el mínimo requerido, pero no hay ninguna mujer ni persona autodefinida Indígena. En Beni hay dos habilitados y el mínimo para ir a la elección son cuatro, "y lo que es peor, no hay ninguna mujer y no hay ninguna persona que se autodefina como indígena originario", lamentó.



Lo mismo sucede en Santa Cruz, porque solo se presentaron dos postulantes, ninguna mujer ni ninguna persona autodefinida como indígena. En Potosí son cuatro los que han calificado, pero no hay ni una postulante femenina ni una persona autodefinida indígena.



Mercado recordó que se advirtió de este riesgo y se planteó ampliar el plazo de postulación, pero la iniciativa no fue aceptada.



"Lamentamos que hubo mucha tozudez de parte de algunos diputados y senadores del ala opositora interna y externa, que nos dijeron que avancemos nomás, como estábamos. Los riesgos estaban porque habían tres departamentos que no tenían representación indígena y algunos tenían muy poca participación de mujeres", explicó en alusión al cumplimiento de condiciones de género y de autodefinida como indígena.