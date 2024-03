Bolivia y UE acuerdan acciones conjuntas para proteger la Madre Tierra

Analistas ven necesarias las elecciones primarias para garantizar la renovación de liderazgos en Bolivia, pero aseguran que debe existir una alianza previa entre las fuerzas políticas opositoras al... Ver más Analistas: Elecciones primarias deben realizarse previa alianza de opositores

Bolivia atraviesa dificultades económicas que ponen en discusión el modelo económico aplicado por el Gobierno del MAS desde hace casi 20 años, en el cual el Estado juega un rol protagónico como... Ver más Expertos plantean reducir tamaño del Estado y subir la participación privada

El fin de semana se reportó una intensa lluvia en el municipio de Huanuni del departamento de Oruro y provocó la crecida sorpresiva del Río San Juan de Huanuni que causó alarma entre los vecinos por... Ver más Oruro: crecida del río Huanuni causa alarma entre pobladores por posible desborde