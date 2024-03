INE aclara que no habrá multa para quienes no sean censados y reitera que el día del Censo no estarán abiertas ni tiendas de barrio

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aclaró que no habrá multa para quienes no sean censados y pidió permanecer en casa durante la realización del censo, porque ese día no estarán abiertas ni las tiendas de barrio.

"Aclarar lo que se estuvo indicando, de que las personas que no sean censadas serían multadas, debo esclarecer de manera puntual y categórica que dicha multa no existe", dijo Arandia en contacto con la prensa local.

La Policía Boliviana será la institución encargada de aplicar las sanciones por incumplir las restricción o prohibiciones establecidas para el 23 de marzo, día del censo de Población y Vivienda, en el marco del "Auto de Buen Gobierno".

Las gobernaciones de los nueve departamentos de Bolivia ya emitieron los respectivos "Auto de Buen Gobierno" que regirá por cuatro días y contempla una serie de restricciones y prohibiciones para garantizar el normal desarrollo del Censo de Población y Vivienda del sábado 23 de marzo.

Entre algunas restricciones están la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, el tránsito de vehículos y personas, además de los viajes.

El día del censo "no pueden salir a las calles a jugar, a manejar bicicleta, a hacer parrilladas, a buscar choripanes, que no los habrá. Tampoco habrá tiendas de barrio, porque el Auto de Buen Gobierno que ha sido emitido por los nueve departamentos, así lo contempla", reiteró Arandia.

Las medidas de suspensión de actividades, prohibiciones, restricciones, sanciones y control de los Auto de Buen Gobierno se encuentran publicadas en las gacetas de los portales de las gobernaciones de Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, y en la página web del INE (https://censo.ine.ine.gob.bo), para que puedan ser revisadas por toda la población.