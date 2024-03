Oruro: crecida del río Huanuni causa alarma entre pobladores por posible desborde

Analistas ven necesarias las elecciones primarias para garantizar la renovación de liderazgos en Bolivia, pero aseguran que debe existir una alianza previa entre las fuerzas políticas opositoras al... Ver más Analistas: Elecciones primarias deben realizarse previa alianza de opositores

Bolivia atraviesa dificultades económicas que ponen en discusión el modelo económico aplicado por el Gobierno del MAS desde hace casi 20 años, en el cual el Estado juega un rol protagónico como... Ver más Expertos plantean reducir tamaño del Estado y subir la participación privada

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aclaró que no habrá multa para quienes no sean censados y pidió permanecer en casa durante la realización del Censo, porque... Ver más INE aclara que no habrá multa para quienes no sean censados y reitera que el día del Censo no estarán abiertas ni tiendas de barrio