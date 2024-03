Como el tema de la religión no entró en el Censo, la Iglesia Católica anuncia su propio sondeo

Como en el Censo de Población y Vivienda no se tomó en cuenta el tema de la religión, la Iglesia católica anunció que por su cuenta realizará un sondeo, con el objetivo de determinar cuántas personas se adscriben a las diferentes religiones o no profesan ninguna.

El anuncio fue realizado por el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, quien aclaró que este sondeo sobre la religión no será este 23 de marzo con el censo, sino se realizará en el transcurso de este 2024.

"Haremos un pequeño sondeo sobre este tema no esté 23, sino en el transcurso del año para tener una aproximación por muestreo de la presencia de católicos, evangélicos, de otras iglesias y ateos en nuestra Bolivia", dijo Galván.

El monseñor lamentó que en el censo se haya omitido el tema de la religión, porque hubiese sido un buen dato para el Estado y las instituciones involucradas en el tema.

A pesar de la omisión de este tema, el arzobispo llamó a todos los bolivianos a participar del censo.

"Yo soy el arzobispo de La Paz, soy la principal autoridad de esta Arquidiócesis, me dirijo a todos los fieles católicos: por favor, que esto no sea un pretexto para no participar, sino cómo vamos a querer el crecimiento el ordenamiento, la distribución y la atención de todos los sectores de nuestra patria", exhortó.