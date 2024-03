Piden indagar presunto audio en el que se habla de cuoteo de plazas para judiciales

El proceso de preselección para las elecciones judiciales enfrenta un nuevo riesgo de fracasar debido a la aparición de un audio que involucra al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, senador Miguel Rejas, en un supuesto plan de cuoteo de plazas en las cortes de justicia. El asambleísta involucrado niega el extremo y dice que se quiere afectar el proceso, pero colegas legisladores piden que se aparte.

En pasadas horas, el canal DTV publicó un audio en el que presuntamente conversan los legisladores Miguel Rejas y Soledad Flores sobre una reunión con dos postulantes.

Presuntamente, ella dice: “Cualquier candidato que tengas, empieza a mandármelo, voy a pasar el número de los dos compañeros para que te llamen, para que lo preparen la oficina y todo, con confianza, Miguel”. A lo que el senador le responde: “Que no me graben”. Ella le responde que “no tenga pena” porque en la reunión no se permitirán celulares.

Desmentido

Al respecto, el senador evista Rejas dijo desconocer el origen del audio que circula en redes sociales.

“Desconozco el origen de los audios que circulan de manera malintencionada en redes sociales, por lo que lamento que, con fines políticos, se pretenda defenestrar este proceso de preselección a los postulantes al Órgano Judicial”, dijo Rejas en conferencia de prensa.

Agregó que “estamos tocando grandes intereses en esta convocatoria por impulsar un proceso, transparentando la selección de nuevas autoridades al Órgano Judicial”.

Renuncia

La segunda vicepresidenta de la cámara de Diputados, Luisa Nayar, señaló que los dos legisladores involucrados debieran renunciar a sus cargos en la Comisión Mixta de

Constitución y a sus curules porque fueron encontrados “infraganti” y que deben investigarse.

Asimismo, cuestionó el silencio del ministro de Justicia, Iván Lima Magne, sobre estos audios.

“Vemos un Iván Lima que un día sale a manifestar la defensa del proceso de elección judicial y vemos que ahora se ha quedado mudo cuando se ha evidenciado el contubernio entre evismo y arcismo. ¿Por qué ahora Iván lima no ha manifestado nada sobre estos audios?”, dijo la diputada Nayar.