La Comisión Mixta de Constitución, presidida por el evista Miguel Rejas, informó que tres postulantes a magistrados fueron inhabilitados por "error involuntario" y otros dos aparecieron habilitados a pesar de que no cumplen los requisitos, por lo que se subsanó estas fallas en una nueva lista.

Esta información, según medios estatales, se detalló en la Comisión Mixta del miércoles.

Casi al final de la sesión, Rejas solicitó al secretario técnico que dé lectura a una carta que se iba a remitir a la Vicepresidencia del Estado para publicar una "fe de erratas" por los errores cometidos que fueron atribuidos al equipo técnico.

Sin embargo, la propuesta de enviar la misiva no fue apoyada por los legisladores, según el reporte de Unitel.

Según los datos, los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Freddy Huaraz Murillo (La Paz) y Paul Amilcar Tolavi Soruco (Chuquisaca), además del aspirante al Tribunal Supremo de Justicia Christian Clever Arancibia Valencia (Chuquisaca), aparecen en las listas como inhabilitados, pero en realidad sí están habilitados porque cumplen todos los requisitos.

Por otro lado, los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Roger Ibarra Coronado (Tarija) y Milver Abán Flores (Tarija), que están en las listas como habilitados, fueron inhabilitados por falta de cumplimiento de requisitos. A estos se adiciona a Henry Herrera Herrera que postuló al TSJ por Santa Cruz. En este caso no se incluyó la razón de su inhabilitación.

"Hay que considerar que se participó a los postulantes afectados y tienen conocimiento de esta situación, por lo tanto, se solicita que se realice la publicación conforme al procedimiento señalado por el artículo 48 de la Ley 1549 Transitoria para las elecciones Judiciales 2024", se apunta en la nota leída en la sesión, recogida por la televisora privada.

Al rechazar la remisión de la carta, la senadora de CC, Silvia Salame, enfatizó que en la ley no "existe la posibilidad de corregir la publicación de las listas". Sugirió que se recomiende a los candidatos afectados que presenten una impugnación.

"Esa nota no debería mandarse, ¿cuál es el criterio de esa nota?, ¿cuál sería la base legal? No existe. Creo que no es bueno ni para la imagen de la Comisión hacer eso (enviar la carta)", alegó.