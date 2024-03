Comunidades de La Paz aplicarán sanciones a quienes no se censen en sus pueblos

La mañana de este viernes se reportó una afluencia de pasajeros en la Terminal de Minasa y la Terminal Interprovincial de El Alto por el Censo de Poblacion y Vivienda 2024. Varias personas buscaban pasajes para regresar a sus municipios, Pucarani, Tarabuco, Coro Coro, Ingavi, Coripata, Coroico, Guanay, Chulumani, Irupana y otros, ya que temen ser sometidos a las drásticas sanciones dispuestas en sus pueblos.

Internamente, las comunidades, distritos y juntas de vecinos habrían anunciado una serie de disposiciones y sanciones "de acuerdo a sus usos y costumbres" para aquellos que no se censen en su propiedad, explicó el alcalde de Coripata, Julio Salinas, a Urgente.bo.

"Dependiendo a la actividad que compete, si es en el campo sindical seguramente habrá sanciones en esa actividad, si es en el campo urbano también", indicó.

Sin embargo, desde el municipio difunden conminatorias y pronunciamientos para que los coripateños no se censen en otro municipio. "Hace su vida cotidiana aquí y que se vaya a censar a otro municipio es una inconsciencia y deslealtad", añadió.

"Hemos emitido una ley municipal, va a ver ciertas restricciones y cierto control no solo de la fuerza policial, sino de nuestras autoridades y dirigentes que rigen la parte social, sindical e institucional", dijo.

Por su parte, el alcalde de Coro Coro, Emilio Maldonado, indicó que, tras una resolución, 16 markas (autoridades de comunidades) se organizaron para llevar adelante el censo y una de sus disposiciones es que toda persona que tenga su vivienda en ese municipio debe empadronarse en ese sector o perderá "voz y voto" en la comunidad.

"Aquel que tiene su casita en el municipio si o si tiene que censarse en sus casas. El Comité Cívico y las Juntas Vecinales están controlando esa parte. Es obligatorio censarse en el municipio, el que no se censa no tiene ni voz ni voto, ese es el castigo, toda la gestión no podrá asumir ningún cargo y no tiene palabra en su comunidad", señaló Maldonado, a Urgente.bo.

En el municipio de Huarina, también las autoridades originarias se organizan de manera interna para hacer los controles y verificar que todos se censen en su comunidad.

El alcalde Wilson Mamani explicó a los comunarios en diferentes asambleas que es importante que se censen en este sector debido a que son beneficiados con el presupuesto designado desde el Gobierno.

"Para que ellos sean conscientes y vengan por voluntad propia y no por obligación o presión, eso se socializó en varias oportunidades", señaló.