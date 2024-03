Al menos 7 incidentes y denuncias marcan la jornada del Censo 2024

La jornada del Censo de Población y Vivienda 2024 estuvo marcada por, al menos, siete incidentes relacionados con desastres naturales, rechazo y agresión a los censistas, accidentes, secuestro de material y denuncias del borrado de datos de las boletas por los voluntarios. Desde el Gobierno, fue calificada de exitosa.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, expresó su satisfacción por el desempeño de los censistas y la respuesta de la población. “El pueblo boliviano como siempre ha actuado a la altura del desafío y ha participado con profundo civismo, con una firme convicción y fundamentalmente con un gran amor a la patria”, afirmó.

En todo el territorio nacional se desplegaron más de medio millón de censistas para recabar los datos a nivel nacional en 5.8 millones de viviendas; la actividad estuvo acompañada de representantes de organismos internacionales.

A través de las redes sociales circuló el video de una censista voluntaria que borraba los datos de las papeletas censales; sobre el tema, la coordinadora del Censo, Martha Oviedo señaló que se investigaría la denuncias y que se instruyó a los supervisores y jefes de área que recuerden a los encuestadores que cualquier corrección sea al momento de la entrevista, aunque demore más tiempo. “Estamos haciendo la investigación necesaria para ver qué ha pasado con esa censista; sin embargo, hemos aplicado el protocolo y estamos siguiendo con los pasos necesarios”, señaló.

Al respecto, el director nacional del INE, Humberto Arandia, descartó que se trate de irregularidades y pidió que las correcciones se hagan durante la entrevista censal y señaló que en los videos que circularon se vio corregir errores de “tipo de letra y errores involuntarios”. Pidió no politizar el tema.

Incidentes

Oviedo mencionó que hubo incidentes en varios departamentos del país que dificultaron que la gente se cense con normalidad, pero la evaluación general de la jornada fue positiva.

1. Derrumbe. Algunas dificultades se registraron en La Paz donde los derrumbes en la vía a Apolo impidieron que unos 200 pasajeros lleguen a su destino para censarse porque sus buses quedaron varados.

2. Riada. Además, debido a las crecidas de ríos en Tipuani se complicó el desplazamiento de los voluntarios.

3. Límites. Oviedo mencionó también que hubo “exigencias de neutralidad de censistas” en Padcaya, Tarija, por lo que se tuvo que designar censistas neutrales para que no exista ningún problema; también se presentó resistencia al ingreso de censistas en San José, en Santa Cruz.

4. Accidente. Además, reportó un accidente de tránsito en Potosí. “Se aplicó los protocolos correspondientes de manera que esto ha sido subsanado”, indicó.

5. Rechazo. En Santa Cruz, vecinos de la zona norte se negaron a abrir a los encuestadores; Arandia, indicó que hay una tasa de rechazo a los censistas por los habitantes en condominios de la zona norte en Santa Cruz y pidió a las familias abrir las puertas de su hogar a los voluntarios.

“Como director general de INE pido cordialmente a la población cruceña, sobre todo en la zona norte, que es donde estamos registrando una tasa de rechazo, que si bien es manejable, sí preocupa porque el objetivo de un proceso censal es poder cubrir a toda la población”, dijo.

Algunas familias, cerraron la entrada de los condominios, mientras que otras respondieron desde el interior de las viviendas para que los voluntarios se retiren.

6. Demora. Otra dificultad fue la demora en la entrega de material censal como en la población indígena Piso Firme y el municipio pandino El Sena.

Arandia aseguró que las cajas censales para Piso Firme llegarían anoche y aclaró que la población no debe preocuparse porque está previsto que en el área dispersa se cense durante tres días.

Hortencia Gómez, cacique de Piso Firme, informó que el empadronamiento en ese lugar será hoy.

La comunidad de Piso Firme se encuentra en el límite entre Santa Cruz y Beni y es objeto de disputa, porque si bien históricamente apareció como territorio del departamento de Santa Cruz, para este censo y después de la cartografía se estableció que pertenecía al departamento beniano.

Un hecho similar se registró en el municipio fronterizo de El Sena donde les llegó material censal de Ixiamas. Situación que fue rechazada por los pobladores.

7. Violencia. Un grupo de censistas fue agredido cuando llegaban a la comunidad paceña de Champuyo, su material fue secuestrado y una camioneta fue retenida.

“En la comunidad Champuyo, donde existen recursos mineros, hay disputa entre los municipios de Malla, Ichoca y Yaco por la pertenencia de comunidades”, explicó a Unitel el responsable del Censo en La Paz, Santiago Padilla.

Contó que cuando los agentes censales llegaron a la comunidad fueron agredidos por los pobladores, quienes además secuestraron el material censal y una camioneta del municipio de Malla, en la que se trasladaban los insumos para el empadronamiento.

Tras la denuncia, el alcalde de Malla, Víctor Quispe, llegó hasta el lugar para intentar disuadir a los pobladores para que los censistas cumplan con el empadronamiento; sin embargo, fue retenido por unos minutos en el lugar.

Desde el INEinformaron que al no haber garantías para que se cumpla el trabajo de los agentes censales, no se realizará el levantamiento de datos. “La prioridad es la seguridad de los censistas, como INE no vamos a retomar el trabajo hasta que tengamos las garantías necesarias para nuestros censistas”, recalcó Padilla.

Acarreo de gente

El alcalde del municipio cruceño de San Pedro, Ramiro Escalante, denunció la fuga de habitantes de ese municipio a otro, debido a que alguien pagó 300 bolivianos para que sus pobladores vayan a censarse a otro municipio.

Aunque no pudo estimar la cantidad exacta de personas que habrían abandonado la localidad antes del censo, exhortó a los pobladores a tomar conciencia y apoyar a su comunidad.

Fronteras

En Pando, se procedió al cierre de las fronteras del puente Internacional y el puente La Amistad en cumplimiento a la normativa aprobada por el desarrollo del Censo; la situación se repitió en todo el país.

Organismos internacionales

El director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Desarrollo (Celade), Simone Cecchini, destacó ayer el “enorme” despliegue de más de 876.000 censistas voluntarios en el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda 2024 en Bolivia, que, afirmó es “ordenado y positivo”.

Señaló que la misión extranjera también tiene el foco puesto en la parte técnica post-censal, una vez que las boletas retornen con la información estadística específica sobre la situación de la población.

Cecchini integra la Misión Técnica Internacional de acompañamiento al Censo de Bolivia junto con representantes del Fondo de población de las Naciones Unidas (Unfpa), la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de las Oficinas Nacionales de Estadísticas de la Región (ONES).

La delegación visitó al menos seis centros de operaciones del censo en las ciudades de La Paz y El Alto. Similares tareas se realizaron en Santa Cruz para acompañar la jornada de empadronamiento.

Nacimientos

Hasta las 19.00 de ayer, nacieron 140 nuevos habitantes en Bolivia, de los cuales, 42 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, luego le sigue La Paz con 34 recién nacidos, 30 en Cochabamba, 9 en Tarija, 6 en Potosí, 5 en Oruro, 7 en Chuquisaca y otros 6 en Beni

Cárceles

Según el reporte de la Dirección de Régimen Penitenciario, más de 29.000 privados de libertad fueron censados este sábado 23 de marzo, jornada en la que se llevó adelante el Censo de Población y Vivienda en Bolivia.

Más de 700 privados de libertad fueron capacitados como censistas, al igual que personal administrativo de Régimen Penitenciario tomaron parte de esta labor como censistas y supervisores.

Censistas superaron barreras para lograr llenar las boletas

Los voluntarios censistasa tuvieron que encarar, en algunos casos, situaciones adversas, como la mordida de perros o las inclemencias del clima.

En el barrio Santa Inés en Trinidad, por ejemplo, los censistasa tuvieron que llenar las boletas en medio del agua porque el lugar se inundó por las fuertes lluvias del viernes. Situaciones similares se registraron en Oruro donde les tocó atravesar el Poopó.

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se informó que el 57% a nivel nacional son censistas mujeres, mientras que el resto son varones encargados del relevamiento de información.

La coordinadora nacional del Censo, Martha Oviedo, destacó el hecho de que las mujeres estén liderando el trabajo del censo.

En cuanto a la distribución por género señaló que en Potosí el 47% son varones; en La Paz, 47%; en Pando, 45%; en Oruro, 44%; en Chuquisaca, 43%; en Cochabamba y Beni, 42%; en Santa Cruz, 40%; y en Tarija, el 39% son varones.

Destacó que en todos los departamentos la mayoría es mujer, como en el caso de Tarija con el 61%; Santa Cruz con el 60%; Beni y Cochabamba con el 58%; Chuquisaca con el 57%; Oruro con el 56%; Pando con el 55%; y La Paz y Potosí con el 53% siendo mujeres.

En cuanto a los censistas por tipo de voluntarios, indicó que el 50% es estudiante, el 15% es docentes y el 34% corresponde a otros.

Oviedo señaló que la fuerza de trabajo durante esta jornada descansa en los estudiantes bolivianos, con el 17% del personal siendo supervisores y el 83% censistas.

Manifestó como algo muy simpático que 1.434 censistas cumplieron años este 23 de marzo.