Abogado afirma que "no hay ningún impedimento" para el traslado de Camacho a Santa Cruz

Para el abogado Martín Camacho, jurídicamente, no existe "ningún impedimento" para que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sea trasladado hasta la capital cruceña para asistir al juicio por el caso "decretazo", diferido para el 11 de abril en el Tribunal Octavo de Sentencia.

En conferencia de prensa, el jurista informó que ya se hicieron todas las notificaciones a las partes vinculadas al caso e incluso el 11 de marzo se resolvieron las observaciones de procedimiento presentadas por la Procuraduría.

A ello se suma el incidente de actividad procesal defectuosa presentada por la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos, por supuesta falta de notificaciones que también se resolvió.

"Jurídicamente, no hay ningún impedimento, no hay ningún incidente, no hay ninguna notificación que no se haya realizado", remarcó Camacho.

El juicio contra el gobernador cruceño debía comenzar el 11 de marzo, sin embargo, ante la supuesta falta de notificaciones, actuados y otras "deficiencias procesales", se decidió diferirlo para el 11 de abril.

La audiencia de Camacho debe ser de forma presencial en la cárcel de Palmasola, sin embargo, la Dirección General de Régimen Penitenciario informó que no existían las condiciones para su traslado desde Chonchocoro, a ello sumó un voto resolutivo de rechazo de los internos.

El jurista añadió que el gobernador del Recinto Penitenciario de Chonchocoro resta por ser notificado y deberá además presentar ante el tribunal un informe de las razones al incumplimiento del traslado de Camacho.

Sin embargo, el exasesor de gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, advirtió que desde el Gobierno se buscaría nuevamente impedir el traslado del gobernador como ocurrió el 11 de marzo.

Gobierno

El Gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, afirmó este lunes que se espera que se resuelvan las diferentes impugnaciones presentadas por el llamado "caso Decretazo" antes de que Luis Fernando Camacho -encarcelado en el penal de Chonchocoro- tenga que presentarse de manera presencial en su audiencia oral, programada para el 11 de abril, en la capital cruceña.

"Ese proceso, desde nuestra perspectiva como Gobierno, no ha seguido un debido proceso y hemos presentado los recursos para impugnar esa decisión", dijo el ministro este lunes.